Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

За добу захисники ліквідували майже 500 окупантів та знищили 3 танки – Генштаб

Станіслав ПогоріловЧетвер, 21 вересня 2023, 08:09
За добу захисники ліквідували майже 500 окупантів та знищили 3 танки – Генштаб
Фото: Getty Images

За минулу добу Сили оборони вбили 490 окупантів, загальна кількість знищених загарбників досягла 27 4470 людей.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.09.23 орієнтовно склали:

Реклама:
  • особового складу ‒ близько 27 4470 (+490) осіб,
  • танків ‒ 4638 (+3) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 8883 (+15) од,
  • артилерійських систем – 6137 (+41) од,
  • РСЗВ – 781 (+2) од,
  • засоби ППО ‒ 528 (+2) од,
  • літаків – 315 (+0) од,
  • гелікоптерів – 316 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4850 (+29),
  • крилатих ракет ‒ 1479 (+0),
  • кораблів/катерів ‒ 20 (+0) од,
  • підводних човнів - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 8670 (+37) од,
  • спеціальної техніки ‒ 911 (+5).

Теми: війнаЗбройні силиУкраїнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Рада поповнилась новим нардепом

фотоНаремонтували на 700 тисяч збитків: поліція про причини обшуків в Ужгородській міськраді

СБУ і поліція прийшли з обшуками до Ужгородської міськради

інфографікаПереважна більшість українців виступають проти відставки Залужного – опитування

Зеленський призначив нову представницю у Раді

У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України

Усі новини...
війна
Захисники збили 36 із 43 крилатих ракет, запущених росіянами – Повітряні сили
Росіяни пошкодили об’єкт інфраструктури у Києві
Росіяни вранці удруге атакували Херсон: поцілили у багатоквартирний будинок, загинула жінка
Останні новини
14:11
Попри блокаду кордону ВВП України в листопаді зріс на 4%
14:03
відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ
14:00
"Нова пошта" оприлюднила графік роботи відділень на різдвяно-новорічні свята
13:58
У майбутньому дев'ятикласники складатимуть ДПА з п’яти предметів – директорка УЦОЯО
13:51
фотоУ Херсоні обстрілом знищено склад гуманітарної допомоги "Червоного Хреста"
13:41
фото"Відчував, як горить моє тіло": історія захисника, в авто якого поцілила протитанкова ракета
13:34
Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"
13:33
"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня
13:27
У Києві відкрили рух Дегтярівським шляхопроводом: фактично новозбудований обʼєкт
13:17
Рада поповнилась новим нардепом
Усі новини...
Реклама: