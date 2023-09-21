За добу захисники ліквідували майже 500 окупантів та знищили 3 танки – Генштаб
Четвер, 21 вересня 2023, 08:09
За минулу добу Сили оборони вбили 490 окупантів, загальна кількість знищених загарбників досягла 27 4470 людей.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.09.23 орієнтовно склали:
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- особового складу ‒ близько 27 4470 (+490) осіб,
- танків ‒ 4638 (+3) од,
- бойових броньованих машин ‒ 8883 (+15) од,
- артилерійських систем – 6137 (+41) од,
- РСЗВ – 781 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 528 (+2) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 316 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4850 (+29),
- крилатих ракет ‒ 1479 (+0),
- кораблів/катерів ‒ 20 (+0) од,
- підводних човнів - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 8670 (+37) од,
- спеціальної техніки ‒ 911 (+5).