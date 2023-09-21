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За добу захисники ліквідували майже 500 окупантів та знищили 3 танки – Генштаб

Станіслав ПогоріловЧетвер, 21 вересня 2023, 08:09
За добу захисники ліквідували майже 500 окупантів та знищили 3 танки – Генштаб
Фото: Getty Images

За минулу добу Сили оборони вбили 490 окупантів, загальна кількість знищених загарбників досягла 27 4470 людей.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.09.23 орієнтовно склали:

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  • особового складу ‒ близько 27 4470 (+490) осіб,
  • танків ‒ 4638 (+3) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 8883 (+15) од,
  • артилерійських систем – 6137 (+41) од,
  • РСЗВ – 781 (+2) од,
  • засоби ППО ‒ 528 (+2) од,
  • літаків – 315 (+0) од,
  • гелікоптерів – 316 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4850 (+29),
  • крилатих ракет ‒ 1479 (+0),
  • кораблів/катерів ‒ 20 (+0) од,
  • підводних човнів - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 8670 (+37) од,
  • спеціальної техніки ‒ 911 (+5).

Теми: війнаЗбройні силиУкраїнаРосія
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