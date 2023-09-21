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За сутки защитники ликвидировали почти 500 оккупантов и уничтожили 3 танка - Генштаб

Станислав ПогориловЧетверг, 21 сентября 2023, 08:09
За сутки защитники ликвидировали почти 500 оккупантов и уничтожили 3 танка - Генштаб
Фото: Getty Images

За минувшие сутки Силы обороны убили 490 оккупантов, общее количество уничтоженных захватчиков достигло 27 4470 человек.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.09.23 ориентировочно составили:

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  • личного состава - около 27 4470 (+490) человек,
  • танков - 4638 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин - 8883 (+15) ед,
  • артиллерийских систем - 6137 (+41) ед,
  • РСЗО - 781 (+2) ед,
  • средства ПВО - 528 (+2) ед,
  • самолетов - 315 (+0) ед,
  • вертолетов - 316 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 4850 (+29),
  • крылатых ракет - 1479 (+0),
  • кораблей/катеров - 20 (+0) ед,
  • подводных лодок - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 8670 (+37) ед,
  • специальной техники - 911 (+5).

Темы: войнаВооруженные силыУкраинаРосcия
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