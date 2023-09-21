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На Харківщині захисники збили 3 крилаті ракети росіян — ПК "Схід"

Станіслав ПогоріловЧетвер, 21 вересня 2023, 08:58
На Харківщині захисники збили 3 крилаті ракети росіян — ПК Схід
Ілюстративне фото Getty Images

Повітряне командування "Схід" повідомило про знищення у Харківській області 3 крилатих ракет російських загарбників.

Джерело: Повітряне командування "Схід" у Facebook, мер Харкова Ігор Терехов у Telegram, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram

Дослівно: "Вранці в зоні відповідальності Повітряне командування "Схід" в Харківській області знищено 3 крилаті ракети противника: дві типу Х-101/555 та один Іскандер-К".

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Деталі: За словами мера Харкова, по місту вранці було щонайменше шість "прильотів". "За попередньою інформацією, яка потребує уточнення, всі у Слобідському районі міста", - додав він.

Щодо можливих постраждалих та руйнувань - йде збір інформації.

Пізніше він повідомив про двох постраждалих внаслідок ранкового обстрілу, обидва шпиталізовані. На місці "прильотів" працюють відповідні служби, усувають їхні наслідки.

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Синєгубов повідомив, що внаслідок удару пошкоджено виробничу будівлю цивільного підприємства в Слобідському районі, вікна у відділенні екстреної меддопомоги, є влучання в дорогу. Обстеження місць триває.

Теми: Харківська областьракетний ударвійна
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