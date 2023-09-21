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На Харьковщине защитники сбили 3 крылатые ракеты россиян — ПК "Восток

Станислав ПогориловЧетверг, 21 сентября 2023, 08:58
На Харьковщине защитники сбили 3 крылатые ракеты россиян — ПК Восток
Иллюстративное фото Getty Images

Воздушное командование "Восток" сообщило об уничтожении в Харьковской области 3 крылатых ракет российских захватчиков.

Источник: Воздушное командование "Восток" в Facebook, мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram, председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram

Дословно: "Утром в зоне ответственности Воздушное командование "Восток" в Харьковской области уничтожено 3 крылатые ракеты противника: две типа Х-101/555 и один Искандер-К".

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Детали: По словам мэра Харькова, по городу утром было по меньшей мере шесть "прилетов". "По предварительной информации, которая требует уточнения, все в Слободском районе города", - добавил он.

Относительно возможных пострадавших и разрушений - идет сбор информации.

Позже он сообщил о двух пострадавших в результате утреннего обстрела, оба госпитализированы. На месте "прилетов" работают соответствующие службы, устраняют их последствия.

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Синегубов сообщил, что в результате удара повреждено производственное здание гражданского предприятия в Слободском районе, окна в отделении экстренной медпомощи, есть попадания в дорогу. Обследование мест продолжается.

Темы: Харьковская областьракетный ударвойна
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