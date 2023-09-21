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Захисники збили 36 із 43 крилатих ракет, запущених росіянами – Повітряні сили

Станіслав ПогоріловЧетвер, 21 вересня 2023, 09:50
Захисники збили 36 із 43 крилатих ракет, запущених росіянами – Повітряні сили
Ілюстративне фото: Getty Images

Сили оборони 21 вересня збили 36 крилатих ракет російських загарбників, з 43, запущених із 10 літаків стратегічної авіації Ту-95мс з району західніше Енгельса.

Джерело: Повітряні сили у Telegram

Дослівно: "Уночі 21 вересня 2023 року близько 3.40 російські окупанти атакували Україну крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55. Усього зафіксовано пуски 43 крилатих ракет із 10 літаків стратегічної авіації Ту-95мс з району західніше Енгельса".

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Деталі: Повідомляється, що ракети росіяни запускали у декілька хвиль. В повітряний простір України вони входили з різних напрямків, постійно змінюючи курс по маршруту.

"В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних сил у взаємодії із ППО Сил оборони знищено 36 крилатих ракет", - говориться у повідомленні

До відбиття удару застосовано зенітні ракетні війська, винищувальну авіацію Повітряних Сил, підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони України та інші засоби.

ВІДЕО ДНЯ

Крім того, о 6.00 ранку противник завдав удару зенітними керованими ракетами С-300 по Харкову.

Теми: ракетний ударвійна
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