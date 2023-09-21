Защитники сбили 36 из 43 крылатых ракет, запущенных россиянами - Воздушные силы

Силы обороны 21 сентября сбили 36 крылатых ракет российских захватчиков, из 43, запущенных с 10 самолетов стратегической авиации Ту-95мс из района западнее Энгельса.

Источник: Воздушные силы в Telegram

Дословно: "Ночью 21 сентября 2023 года около 3.40 российские оккупанты атаковали Украину крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55. Всего зафиксировано пуски 43 крылатых ракет с 10 самолетов стратегической авиации Ту-95мс из района западнее Энгельса".

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Детали: Сообщается, что ракеты россияне запускали в несколько волн. В воздушное пространство Украины они входили с разных направлений, постоянно меняя курс по маршруту.

"В результате боевой работы силами и средствами Воздушных сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны уничтожено 36 крылатых ракет", - говорится в сообщении

К отражению удара применены зенитные ракетные войска, истребительная авиация Воздушных Сил, подразделения мобильных огневых групп Сил обороны Украины и другие средства.

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Кроме того, в 6.00 утра противник нанес удар зенитными управляемыми ракетами С-300 по Харькову.