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Мінкульт робить рух до демонтації Щорса і Пушкіна у Києві

Валентина РоманенкоЧетвер, 21 вересня 2023, 11:06
Мінкульт робить рух до демонтації Щорса і Пушкіна у Києві
Фото: Олег Слабоспицький

Міністерство культури та інформаційної політики ініціює вилучення пам’ятників Пушкіну, Щорсу та іншим російським діячам з Державного реєстру нерухомих пам’яток культурної спадщини національного значення.

Джерело: т.в.о. міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв, якого цитує пресслужба відомства

Пряма мова: "Це дасть змогу пришвидшити очищення публічного простору від маркерів комуністичного тоталітарного режиму та російської імперської політики. Наступний крок – за органами місцевого самоврядування. Саме вони мають прийняти остаточне рішення про демонтаж та переміщення об’єктів".

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Деталі: Пропонується вилучити з реєстру: пам’ятник Пушкіну на проспекті Берестейському, пам’ятник Щорсу на бульварі Т. Шевченка, могилу генерала армії Ватутіна в Маріїнському парку,  монітор "Железняков" по вул. Електриків, пам’ятник екіпажу бронепоїзда "Таращанець" в сквері між вулицями Заслонова та Ялтинською у Києві.

Крім того, пам’ятники Пушкіну в Житомирі, Харкові та Одесі, князю Воронцову в Одесі, полководцю Суворову в Ізмаїлі, адміралу Ушакову в Херсоні, "Україна – визволителям" в Ужгороді, Меморіальний комплекс "Борцям революції" в Луганську. 

Цей проєкт постанови уряду після погоджень іншими органами влади внесуть на розгляд Кабінету міністрів.

ВІДЕО ДНЯ

Мінкульт стверджує, що в документі врахували вимоги закону України "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії".

Теми: декомунізаціяМінкультуриКиївісторія
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