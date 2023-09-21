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Минкульт делает движение, чтобы демонтировать Щорса и Пушкина в Киеве

Валентина РоманенкоЧетверг, 21 сентября 2023, 11:06
Минкульт делает движение, чтобы демонтировать Щорса и Пушкина в Киеве
Фото: Олег Слабоспицкий

Министерство культуры и информационной политики инициирует изъятие памятников Пушкину, Щорсу и другим российским деятелям из Государственного реестра недвижимых памятников культурного наследия национального значения.

Источник: и.о. министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев, которого цитирует пресс-служба ведомства

Прямая речь: "Это позволит ускорить очистку публичного пространства от маркеров коммунистического тоталитарного режима и российской имперской политики. Следующий шаг - за органами местного самоуправления. Именно они должны принять окончательное решение о демонтаже и перемещении объектов".

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Детали: Предлагается изъять из реестра: памятник Пушкину на проспекте Берестейском, памятник Щорсу на бульваре Т. Шевченко, могилу генерала армии Ватутина в Мариинском парке, монитор "Железняков" по ул. Электриков, памятник экипажу бронепоезда "Таращанец" в сквере между улицами Заслонова и Ялтинской в Киеве.

Кроме того, памятники Пушкину в Житомире, Харькове и Одессе, князю Воронцову в Одессе, полководцу Суворову в Измаиле, адмиралу Ушакову в Херсоне, "Украина - освободителям" в Ужгороде, Мемориальный комплекс "Борцам революции" в Луганске.

Этот проект постановления правительства после согласований другими органами власти внесут на рассмотрение Кабинета министров.

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Минкульт утверждает, что в документе учли требования закона Украины "Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии".

Темы: декоммунизацияМинкультурыКиевистория
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