Президент Литви: Росія готується до ще масштабніших військових дій, а не до миру

Президент Литви Гітанас Науседа на сесії Генеральної асамблеї ООН висловив занепокоєння тим, що Росія офіційно оголосила про вихід із Договору про звичайні збройні сили в Європі, це, вважає він, означає, що Росія готується до ще масштабніших військових дій, а не до миру.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на LRT

Деталі: Науседа також назвав війну РФ проти України проблемою всього світу, яка зачіпає глобальну продовольчу та ядерну безпеку.

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За його словами, міжнародне співтовариство має чинити сильніший тиск на Росію, щоб вона припинила свої навмисні напади на українське цивільне населення та цивільну інфраструктуру.

"Безпрецедентна екологічна катастрофа, спричинена руйнуванням Каховської дамби, не повинна повторитися в нових, ще більш небезпечних формах", – додав президент Литви.

Він закликав зупинити агресивну війну РФ негайним, повним і беззастережним виведенням військ і техніки з території України в міжнародно визнаних кордонах 1991 року.

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