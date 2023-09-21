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Президент Литви: Росія готується до ще масштабніших військових дій, а не до миру

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 21 вересня 2023, 12:07
Президент Литви: Росія готується до ще масштабніших військових дій, а не до миру
Гітанас Науседа, фото: Getty Imasges

Президент Литви Гітанас Науседа на сесії Генеральної асамблеї ООН висловив занепокоєння тим, що Росія офіційно оголосила про вихід із Договору про звичайні збройні сили в Європі, це, вважає він, означає, що Росія готується до ще масштабніших військових дій, а не до миру.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на LRT

Деталі: Науседа також назвав війну РФ проти України проблемою всього світу, яка зачіпає глобальну продовольчу та ядерну безпеку.

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За його словами, міжнародне співтовариство має чинити сильніший тиск на Росію, щоб вона припинила свої навмисні напади на українське цивільне населення та цивільну інфраструктуру.

"Безпрецедентна екологічна катастрофа, спричинена руйнуванням Каховської дамби, не повинна повторитися в нових, ще більш небезпечних формах", – додав президент Литви.

Він закликав зупинити агресивну війну РФ негайним, повним і беззастережним виведенням військ і техніки з території України в міжнародно визнаних кордонах 1991 року.

ВІДЕО ДНЯ

Що було раніше:

  • Перед цим президент Європейської ради Шарль Мішель виступив на Радбезі ООН, де звернувся до Китаю із закликом вплинути на Росію, щоб вона припинила війну проти України.
  • Раніше президент Володимир Зеленський, виступаючи в Раді безпеки ООН у Нью-Йорку в середу, перелічив дві умови, які повинні бути виконані для повного припинення бойових дій в Україні. 
  • Перше – повне виведення усіх російських сил і найманців із суверенної території України в кордонах 1991 року, включно з Чорноморським флотом Росії або "тими дірявими коритами, які від нього залишаться за час війни".
  • Другим пунктом президент вказав повне повернення Україні ефективного контролю над усім державним кордоном та виключною економічною зоною в Чорному та Азовському морях й Керченській протоці.

Теми: ЛитваРосіявійнаУкраїна
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