Президент Литвы: Россия готовится к еще более масштабным военным действиям, а не к миру

Президент Литвы Гитанас Науседа на сессии Генеральной ассамблеи ООН выразил обеспокоенность тем, что Россия официально объявила о выходе из Договора об обычных вооруженных силах в Европе, это, считает он, означает, что Россия готовится к еще более масштабным военным действиям, а не к миру.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на LRT

Детали: Науседа также назвал войну РФ против Украины проблемой всего мира, которая затрагивает глобальную продовольственную и ядерную безопасность.

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По его словам, международное сообщество должно оказывать более сильное давление на Россию, чтобы она прекратила свои преднамеренные нападения на украинское гражданское население и гражданскую инфраструктуру.

"Беспрецедентная экологическая катастрофа, вызванная разрушением Каховской дамбы, не должна повториться в новых, еще более опасных формах", – добавил президент Литвы.

Он призвал остановить агрессивную войну РФ немедленным, полным и безоговорочным выводом войск и техники с территории Украины в международно признанных границах 1991 года.

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