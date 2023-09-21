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Президент Литвы: Россия готовится к еще более масштабным военным действиям, а не к миру

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 21 сентября 2023, 12:07
Президент Литвы: Россия готовится к еще более масштабным военным действиям, а не к миру
Гитанас Науседа, фото: Getty Imasges

Президент Литвы Гитанас Науседа на сессии Генеральной ассамблеи ООН выразил обеспокоенность тем, что Россия официально объявила о выходе из Договора об обычных вооруженных силах в Европе, это, считает он, означает, что Россия готовится к еще более масштабным военным действиям, а не к миру.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на LRT

Детали: Науседа также назвал войну РФ против Украины проблемой всего мира, которая затрагивает глобальную продовольственную и ядерную безопасность.

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По его словам, международное сообщество должно оказывать более сильное давление на Россию, чтобы она прекратила свои преднамеренные нападения на украинское гражданское население и гражданскую инфраструктуру.

"Беспрецедентная экологическая катастрофа, вызванная разрушением Каховской дамбы, не должна повториться в новых, еще более опасных формах", – добавил президент Литвы.

Он призвал остановить агрессивную войну РФ немедленным, полным и безоговорочным выводом войск и техники с территории Украины в международно признанных границах 1991 года.

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Что предшестволвало:

  • Перед этим президент Европейского совета Шарль Мишель выступил на Совбезе ООН, где обратился к Китаю с призывом повлиять на Россию, чтобы она прекратила войну против Украины.
  • Ранее президент Владимир Зеленский, выступая в Совете безопасности ООН в Нью-Йорке в среду, перечислил два условия, которые должны быть выполнены для полного прекращения боевых действий в Украине.
  • Первое – полный вывод всех российских сил и наемников с суверенной территории Украины в границах 1991 года, включая Черноморский флот России или "те дырявые корыта, которые от него останутся за время войны".
  • Вторым пунктом президент указал полное возвращение Украине эффективного контроля над всей государственной границей и исключительной экономической зоной в Черном и Азовском морях и Керченском проливе.

Темы: ЛитваРосcиявойнаУкраина
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