Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Нагірному Карабаху вбили заступника командира "миротворців" РФ: Алієв перепросив Путіна

Станіслав ПогоріловЧетвер, 21 вересня 2023, 13:03
У Нагірному Карабаху вбили заступника командира миротворців РФ: Алієв перепросив Путіна
Заступник командира "миротворців" РФ Іван Ковган фото з відкритих джерел

Під час обстрілу "миротворців" РФ у Нагірному Карабаху 20 вересня загинув заступник командира російського контингенту, капітан 1-го рангу Іван Ковган та ще декілька військових. Президент Азербайджану Ільхам Алієв приніс вибачення президенту РФ Володимиру Путіну за їхню загибель.

Джерело: пресслужба Міноборони РФ, "Радіо Свобода" з посиланням на мурманські видання, пропагандисти "ТАСС"

Деталі: Повідомляється, що Ковган офіційно був на посаді заступника командувача підводних сил Північного флоту Іван Ковган.  Його відрядили до Нагірного Карабаху два місяці тому.

Реклама:

Про загибель кількох учасників місії напередодні повідомили російське й азербайджанське міністерства оборони.

За даними Міноборони РФ, 20 вересня під час повернення зі спостережного поста російського контингенту в районі населеного пункту Джанятаг автомобіль із російськими військовослужбовцями зазнав обстрілу зі стрілецької зброї.

"Унаслідок обстрілу російські військовослужбовці, які перебували в автомобілі, загинули", -зазначили у відомстві.

ВІДЕО ДНЯ

21 вересня президент Азербайджану Ільхам Алієв поговорив по телефону з президентом країни-агресора Володимиром Путіним, і під час розмови вибачився за загибель військових та приніс свої співчуття.  

Теми: Нагірний КарабахРосіяАзербайджанВірменія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На кордоні з Вірменією затримали мільярдера, ексголову "уряду" Карабаху

фотоНАБУ й СБУ викрили "на гарячому" суддю з Броварів

Вагнерівці-контрактники повернулися воювати на схід України – Євлаш

Шмигаль про підготовку енергетики до зими: зробимо унікальний захист

СБУ взялася за одіозного ексадвоката Медведчука, який працює на окупантів

1 жовтня Україна відзначатиме День захисників і захисниць

Усі новини...
Нагірний Карабах
Азербайджан каже, що припиняє "антитерористичні заходи" в Карабаху
Азербайджан продовжує бойові дії в Карабаху
Блінкен закликав Азербайджан негайно припинити бойові дії в Нагірному Карабаху
Останні новини
17:06
Одещина очолила рейтинг за кількістю порушень мовного закону у вишах
16:53
В ОП пояснили появу вагнерівців на фронті: Спроба перекрити новини про успіхи ЗСУ
16:45
За кілька днів трьом російським пропагандистам підкинули під двері свинячі голови
16:16
На північ від Токмака окупанти звели новий укріпрайон – Федоров
16:13
мапаСили оборони мали успіх в районі трьох селищ неподалік Бахмута
16:13
На кордоні з Вірменією затримали мільярдера, ексголову "уряду" Карабаху
16:11
Життя буде під загрозою: вчені змоделювали умови життя на Землі через 250 млн років
16:09
Найбільший виробник верстатів у світі продовжує працювати для російського ВПК – ЗМІ
16:03
У Мінекономіки розповіли, скільки земель планують розмінувати в найближчі роки
15:49
Єдина служба порятунку 112 запрацювала на Київщині
Усі новини...
Реклама: