У Нагірному Карабаху вбили заступника командира "миротворців" РФ: Алієв перепросив Путіна

Під час обстрілу "миротворців" РФ у Нагірному Карабаху 20 вересня загинув заступник командира російського контингенту, капітан 1-го рангу Іван Ковган та ще декілька військових. Президент Азербайджану Ільхам Алієв приніс вибачення президенту РФ Володимиру Путіну за їхню загибель.

Джерело: пресслужба Міноборони РФ, "Радіо Свобода" з посиланням на мурманські видання, пропагандисти "ТАСС"

Деталі: Повідомляється, що Ковган офіційно був на посаді заступника командувача підводних сил Північного флоту Іван Ковган. Його відрядили до Нагірного Карабаху два місяці тому.

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Про загибель кількох учасників місії напередодні повідомили російське й азербайджанське міністерства оборони.

За даними Міноборони РФ, 20 вересня під час повернення зі спостережного поста російського контингенту в районі населеного пункту Джанятаг автомобіль із російськими військовослужбовцями зазнав обстрілу зі стрілецької зброї.

"Унаслідок обстрілу російські військовослужбовці, які перебували в автомобілі, загинули", -зазначили у відомстві.

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21 вересня президент Азербайджану Ільхам Алієв поговорив по телефону з президентом країни-агресора Володимиром Путіним, і під час розмови вибачився за загибель військових та приніс свої співчуття.