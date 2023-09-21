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В Нагорном Карабахе убили заместителя командира "миротворцев" РФ: Алиев принес извинения Путину

Станислав ПогориловЧетверг, 21 сентября 2023, 13:03
В Нагорном Карабахе убили заместителя командира миротворцев РФ: Алиев принес извинения Путину
Заместитель команлира "миротворцев" РФ Иван Ковган, фото из открытых источяникв

Во время обстрела "миротворцев" РФ в Нагорном Карабахе 20 сентября погиб заместитель командира российского контингента, капитан 1-го ранга Иван Ковган и еще несколько военных. Президент Азербайджана Ильхам Алиев принес извинения президенту РФ Владимиру Путину за их гибель.

Источник: пресс-служба Минобороны РФ, "Радио Свобода" со ссылкой на мурманские издания, пропагандисты "ТАСС"

Детали: Сообщается, что Ковган официально был в должности заместителя командующего подводных сил Северного флота Иван Ковган.  Его отправили в Нагорный Карабах два месяца назад.

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О гибели нескольких участников миссии накануне сообщили российское и азербайджанское министерства обороны.

По данным Минобороны РФ, 20 сентября во время возвращения с наблюдательного поста российского контингента в районе населенного пункта Джанятаг автомобиль с российскими военнослужащими подвергся обстрелу из стрелкового оружия.

"В результате обстрела российские военнослужащие, находившиеся в автомобиле, погибли", - отметили в ведомстве.

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21 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев поговорил по телефону с президентом страны-агрессора Владимиром Путиным, и во время разговора извинился за гибель военных и принес свои соболезнования.

Темы: Нагорный КарабахРосcияАзербайджанАрмения
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