Незаконна схема закупівель: йдуть обшуки у посадовця ЗСУ – джерело

На Хмельниччині Нацполіція разом з СБУ проводить обшуки у посадовця Збройних сил України який організував сімейний бізнес на закупівлях для військових і, за даними слідства, привласнював бюджетні кошти.

Джерело: співрозмовник "Української правди" в поліції

Деталі: За даними джерела УП, начальник управління продовольчого забезпечення тилу командування Сил логістики ЗСУ полковник Олександр Козловський разом з дружиною та її батьками провернули оборудку на закупівлі продуктових наборів для військових частин чотирьох областей України.

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Для цього вони створили кілька підприємств, через які постачали продукти харчування для військових за завищеними цінами. Різницю, за даними слідства, поклали собі в кишені.

Правоохоронці проводять обшуки у фігурантів оборудки та у їхніх спільників.