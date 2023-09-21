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Незаконна схема закупівель: йдуть обшуки у посадовця ЗСУ – джерело

"Українська правда"Четвер, 21 вересня 2023, 13:06
Незаконна схема закупівель: йдуть обшуки у посадовця ЗСУ – джерело
ілюстративне фото Shutterstock

На Хмельниччині Нацполіція разом з СБУ проводить обшуки у посадовця Збройних сил України який організував сімейний бізнес на закупівлях для військових і, за даними слідства, привласнював бюджетні кошти.

Джерело: співрозмовник "Української правди" в поліції

Деталі: За даними джерела УП, начальник управління продовольчого забезпечення тилу командування Сил логістики ЗСУ полковник Олександр Козловський разом з дружиною та її батьками провернули оборудку на закупівлі продуктових наборів для військових частин чотирьох областей України.

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Для цього вони створили кілька підприємств, через які постачали продукти харчування для військових за завищеними цінами. Різницю, за даними слідства, поклали собі в кишені.

Правоохоронці проводять обшуки у фігурантів оборудки та у їхніх спільників.

 

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Теми: обшукиМіноборони
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