Незаконна схема закупівель: йдуть обшуки у посадовця ЗСУ – джерело
На Хмельниччині Нацполіція разом з СБУ проводить обшуки у посадовця Збройних сил України який організував сімейний бізнес на закупівлях для військових і, за даними слідства, привласнював бюджетні кошти.
Джерело: співрозмовник "Української правди" в поліції
Деталі: За даними джерела УП, начальник управління продовольчого забезпечення тилу командування Сил логістики ЗСУ полковник Олександр Козловський разом з дружиною та її батьками провернули оборудку на закупівлі продуктових наборів для військових частин чотирьох областей України.
Для цього вони створили кілька підприємств, через які постачали продукти харчування для військових за завищеними цінами. Різницю, за даними слідства, поклали собі в кишені.
Правоохоронці проводять обшуки у фігурантів оборудки та у їхніх спільників.