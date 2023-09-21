Незаконная схема закупок: идут обыски у чиновника ВСУ – источник

В Хмельницкой области Нацполиция вместе с СБУ проводит обыски у чиновника Вооруженных сил Украины, который организовал семейный бизнес на закупках для военных и, по данным следствия, присваивал бюджетные средства.

Источник: собеседник "Украинской правды" в полиции

Детали: По данным источника УП, начальник управления продовольственного обеспечения тыла командования Сил логистики ВСУ полковник Александр Козловский вместе с женой и ее родителями провернули схему на закупке продуктовых наборов для воинских частей четырех областей Украины.

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Для этого они создали несколько предприятий, через которые поставляли продукты питания для военных по завышенным ценам. Разницу, по данным следствия, положили себе в карманы.

Правоохранители проводят обыски у фигурантов незаконной схемы и у их сообщников.