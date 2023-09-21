Незаконная схема закупок: идут обыски у чиновника ВСУ – источник
В Хмельницкой области Нацполиция вместе с СБУ проводит обыски у чиновника Вооруженных сил Украины, который организовал семейный бизнес на закупках для военных и, по данным следствия, присваивал бюджетные средства.
Источник: собеседник "Украинской правды" в полиции
Детали: По данным источника УП, начальник управления продовольственного обеспечения тыла командования Сил логистики ВСУ полковник Александр Козловский вместе с женой и ее родителями провернули схему на закупке продуктовых наборов для воинских частей четырех областей Украины.
Для этого они создали несколько предприятий, через которые поставляли продукты питания для военных по завышенным ценам. Разницу, по данным следствия, положили себе в карманы.
Правоохранители проводят обыски у фигурантов незаконной схемы и у их сообщников.