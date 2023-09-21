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З наближенням холодів РФ може відновити удари по енергооб'єктах України – Повітряні сили

Валентина РоманенкоЧетвер, 21 вересня 2023, 13:18
З наближенням холодів РФ може відновити удари по енергооб'єктах України – Повітряні сили
Юрій Ігнат. скриншот

Повітряні сили допускають, що з наближенням холодів Росія атакуватиме об’єкти паливно-енергетичного сектору України, використовуючи високоточні далекобійні ракети, яких у ворога є приблизно шість сотень.

Джерело: речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "Можна робити певне припущення, що об’єкти паливно-енергетичного сектору будуть під прицілом ворога. До цього теж треба готуватись, оскільки вже наступила осінь, скоро опалювальний сезон і ворог можливо не відмовиться від планів завдавати ударів саме по таких об’єктах, окрім військових.

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Щодо ракет, якими він може діставати, ми теж вже не раз говорили: високоточних далекобійних ракет у ворога є близько 600. Це "Кинджал", "Калібри", Х-101/Х-555, "Іскандери" обох типів (М та К). Цими ракетами ворог може діставати до будь-яких куточків нашої держави. Плюс дрони-камікадзе, зрозуміло.

Щодо інших ракет, які має ворог в арсеналі, це ракети С-300, Х-22, "Онікс", Х-35, керовані авіаційні ракети (Х-59), ці ракети, можливо, будуть більше застосовуватись по прифронтових регіонах. Також продовжується застосування ворогом керованих авіабомб по прифронтовій зоні.

Що потрібно Україні? Відповідно – посилюватися системами ППО і очікувати надходження F-16, які зможуть змінити повітряне протистояння на нашу користь і  зменшити активність авіації РФ на південному та східному напрямках.

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Очікуємо гарних новин і з Вашингтону про надання Україні додаткових систем для оборони і з чергового "Рамштайну", який можливо, дасть українцям більше посилення нашої ППО. Йдеться не лише про далекобійні системи (Patriot, Iris-T чи NASAMS), а й так зване мале ППО, здатне ефективно в автоматичному режимі знищувати "Шахеди".

Ми бачимо збільшення атак саме ударними БПЛА, і для їх ефективного знищення потрібне раціональне озброєння. Збивати постійно "Шахеди" (зенітними) ракетами, це призведе до їхнього дефіциту.

Тому маємо розуміти, що посилення малого ППО Сил оборони, мобільних вогневих груп зокрема, потрібно для відбиття саме атак ударних безпілотників".

Теми: ракетний ударвійнаППОПовітряні сили ЗСУ
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