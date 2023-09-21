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С приближением холодов РФ может возобновить удары по энергообъектам Украины – Воздушные силы

Валентина РоманенкоЧетверг, 21 сентября 2023, 13:18
С приближением холодов РФ может возобновить удары по энергообъектам Украины – Воздушные силы
Юрий Игнат. скриншот

Воздушные силы допускают, что с приближением холодов Россия будет атаковать объекты топливно-энергетического сектора Украины, используя высокоточные дальнобойные ракеты, которых у врага есть примерно шесть сотен.

Источник: спикер Воздушных сил полковник Юрий Игнат в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "Можно делать определенное предположение, что объекты топливно-энергетического сектора будут под прицелом врага. К этому тоже надо готовиться, поскольку уже наступила осень, скоро отопительный сезон и враг возможно не откажется от планов наносить удары именно по таким объектам, кроме военных.

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Относительно ракет, которыми он может доставать, мы тоже уже не раз говорили: высокоточных дальнобойных ракет у врага есть около 600. Это "Кинжал", "Калибры", Х-101/Х-555, "Искандеры" обоих типов (М и К). Этими ракетами враг может доставать до любых уголков нашего государства. Плюс дроны-камикадзе, разумеется.

Что касается других ракет, которые имеет враг в арсенале, это ракеты С-300, Х-22, "Оникс", Х-35, управляемые авиационные ракеты (Х-59), эти ракеты, возможно, будут больше применяться по прифронтовым регионам. Также продолжается применение врагом управляемых авиабомб по прифронтовой зоне.

Что нужно Украине? Соответственно - усиливаться системами ПВО и ожидать поступления F-16, которые смогут изменить воздушное противостояние в нашу пользу и уменьшить активность авиации РФ на южном и восточном направлениях.

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Ожидаем хороших новостей и из Вашингтона о предоставлении Украине дополнительных систем для обороны, и с очередного "Рамштайна", который возможно, даст украинцам большее усиление нашей ПВО. Речь идет не только о дальнобойных системах (Patriot, Iris-T или NASAMS), но и так называемом малом ПВО, способном эффективно в автоматическом режиме уничтожать "Шахеды".

Мы видим увеличение атак именно ударными БПЛА, и для их эффективного уничтожения нужно рациональное вооружение. Сбивать постоянно "Шахеды" (зенитными) ракетами, это приведет к их дефициту.

Поэтому должны понимать, что усиление малого ПВО Сил обороны, мобильных огневых групп в частности, нужно для отражения именно атак ударных беспилотников".

Темы: ракетный ударвойнаПВОВоздушные силы ВСУ
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