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На початку великої війни ЗСУ підірвали на межі з Кримом два мости і кілька дамб

Соня ЛукашоваЧетвер, 21 вересня 2023, 13:25
На початку великої війни ЗСУ підірвали на межі з Кримом два мости і кілька дамб
Підірваний міст із Чаплинки на Першокостянтинівку. ФОТО НАДАНЕ УП ВІЙСЬКОВИМИ

На початку повномасштабної війни Збройним силам України вдалось підірвати біля межі з Кримом два мости і кілька дамб, на інших підривники не спрацювали.

Джерело: матеріал УП "Як ЗСУ готували південь до оборони, мінували Чонгар і боролись за Херсонщину. Реконструкція"

Деталі: В автомобільного моста на Чонгарі, за словами саперів, які його мінували, мали обвалитись два прольоти. Морпіх Іван Сестриватовський намагався підірвати його кілька разів, однак вибухові пристрої не спрацювали.

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Військові припускають, що причиню міг бути щільний мінометний та артобстріл росіян, з якого вони почали своє вторгнення на Півдні. Сапери пояснюють, що такі випадки трапляються доволі часто.

Морпіхам вдалось підірвати 3 з 4 дамб вздовж межі з Кримом, одна з яких, щоправда, не зазнала значних руйнувань. Схожа доля чекала на залізничний міст на Чонгарі – міни вибухнули, але руйнувань не було. Був пошкоджений міст, розташований далі вглиб, у районі Чаплинки.

І, зрештою, ціною власного життя матрос Віталій Скакун підірвав Генічеський міст, за що посмертно отримав звання Героя України.

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Цей міст – єдиний на перешийках – мали підірвати в інший спосіб, на ньому не було завчасно підключених електромереж. Причина була в тому, що міст був розташований трохи далі від росіян, більше в глибину, а людей, які могли би цілодобово там чатувати, не вистачало.

Але і на ньому все було готове до підриву. У сусідньому селищі Новоолексіївка весь час напоготові стояли завантажені вибухівкою причепи. Скакун мав вивести їх на міст, підключити дріт, відійти на безпечну відстань і активувати пристрій. Матрос встиг зробити все, крім відходу.

У військових є дві версії, чому так сталося. За однієї з них, Скакун побіг замкнути провід, який перебило вогнем противника. За другою – матрос підірвався разом із вибухівкою також через вогонь росіян, яким вони вже накривали міст.

 
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Знати більше: "Як ЗСУ готували південь до оборони, мінували Чонгар і боролись за Херсонщину. Реконструкція"

Теми: війнамінування
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