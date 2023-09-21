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В начале большой войны ВСУ взорвали на границе с Крымом два моста и несколько дамб

Соня ЛукашоваЧетверг, 21 сентября 2023, 13:25
В начале большой войны ВСУ взорвали на границе с Крымом два моста и несколько дамб
Взорванный мост из Чаплинки на Першоконстантиновку. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО УП ВОЕННЫМИ

В начале полномасштабной войны Вооруженным силам Украины удалось взорвать у границы с Крымом два моста и несколько дамб, на других подрывники не сработали.

Источник: материал УП "Как ВСУ готовили юг к обороне, минировали Чонгар и боролись за Херсонщину. Реконструкция"

Детали: У автомобильного моста на Чонгаре, по словам саперов, которые его минировали, должны были обвалиться два пролета. Морпех Иван Сестриватовский пытался взорвать его несколько раз, однако взрывные устройства не сработали.

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Военные предполагают, что причиной мог быть плотный минометный и артобстрел россиян, с которого они начали свое вторжение на юге. Саперы объясняют, что такие случаи случаются довольно часто.

Морпехам удалось взорвать 3 из 4 дамб вдоль границы с Крымом, одна из которых, правда, не претерпела значительных разрушений. Похожая судьба ждала железнодорожный мост на Чонгаре - мины взорвались, но разрушений не было. Был поврежден мост, расположенный дальше вглубь, в районе Чаплынки.

И, наконец, ценой собственной жизни матрос Виталий Скакун взорвал Генический мост, за что посмертно получил звание Героя Украины.

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Этот мост - единственный на перешейках - должны были взорвать другим способом, на нем не было заранее подключенных электросетей. Причина была в том, что мост был расположен чуть дальше от россиян, больше в глубину, а людей, которые могли бы круглосуточно там дежурить, не хватало.

Но и на нем все было готово к подрыву. В соседнем поселке Новоалексеевка все время наготове стояли загруженные взрывчаткой прицепы. Скакун должен был вывести их на мост, подключить провод, отойти на безопасное расстояние и активировать устройство. Матрос успел сделать все, кроме ухода.

У военных есть две версии, почему так произошло. По одной из них, Скакун побежал замкнуть провод, который перебило огнем противника. По второй - матрос подорвался вместе со взрывчаткой также из-за огня россиян, которым они уже накрывали мост.

 
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Знать больше"Как ВСУ готовили юг к обороне, минировали Чонгар и боролись за Херсонщину. Реконструкция"

Темы: войнаминирование
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