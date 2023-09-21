Зеленський про очікування від переговорів у Вашингтоні: Пріоритет – ППО

Президент України Володимир Зеленський поділився очікуваннями від переговорів з американськими лідерам у Вашингтоні.

Джерело: Зеленський у Telegram, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Він зазначив, що одним із найголовніших питань його американських переговорів – це посилення протиповітряної оборони України.

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Зеленський нагадав, що цієї ночі російські війська завдали масованого ракетного удару по Україні.

"Я вдячний рятувальникам, які миттєво розпочали ліквідацію наслідків улучань. Дякую й кожній країні, яка вже надала Україні протиракетні системи. Працюємо, щоб повністю позбавити Росію терористичного потенціалу. Маємо прийти до цього результату", – підкреслив український президент.

Він закликав надати Україні більше систем ППО, запровадити більше санкцій проти РФ і надати більше підтримки українським військам.

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"Російський терор повинен програти", – наголосив він.

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