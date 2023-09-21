Зеленський про очікування від переговорів у Вашингтоні: Пріоритет – ППО
Президент України Володимир Зеленський поділився очікуваннями від переговорів з американськими лідерам у Вашингтоні.
Джерело: Зеленський у Telegram, повідомляє "Європейська правда"
Деталі: Він зазначив, що одним із найголовніших питань його американських переговорів – це посилення протиповітряної оборони України.
Зеленський нагадав, що цієї ночі російські війська завдали масованого ракетного удару по Україні.
"Я вдячний рятувальникам, які миттєво розпочали ліквідацію наслідків улучань. Дякую й кожній країні, яка вже надала Україні протиракетні системи. Працюємо, щоб повністю позбавити Росію терористичного потенціалу. Маємо прийти до цього результату", – підкреслив український президент.
Він закликав надати Україні більше систем ППО, запровадити більше санкцій проти РФ і надати більше підтримки українським військам.
"Російський терор повинен програти", – наголосив він.
Нагадаємо:
- Володимир Зеленський у четвер, 21 вересня, зустрінеться з усіма американськими сенаторами в Конгресі й виступить із промовою, а після цього проведе зустріч із Джо Байденом у Білому домі.
- Візит Зеленського відбувається в той час, як Конгрес США розглядає запит Білого дому на додаткову допомогу Україні в розмірі 22 мільярдів доларів. Але його схвалення все ще невизначене, оскільки в Республіканській партії існують серйозні розбіжності з цього питання.
- Частина правого крила Республіканської партії США на чолі з Дональдом Трампом стверджують, що Штати дають Україні занадто багато допомоги й повинні зосередитися на внутрішніх пріоритетах.