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Зеленський про очікування від переговорів у Вашингтоні: Пріоритет – ППО

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 21 вересня 2023, 14:45
Зеленський про очікування від переговорів у Вашингтоні: Пріоритет – ППО
Володимир Зеленський, фото: Getty Images

Президент України Володимир Зеленський поділився очікуваннями від переговорів з американськими лідерам у Вашингтоні.

Джерело: Зеленський у Telegram, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Він зазначив, що одним із найголовніших питань його американських переговорів – це посилення протиповітряної оборони України.

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Зеленський нагадав, що цієї ночі російські війська завдали масованого ракетного удару по Україні.

"Я вдячний рятувальникам, які миттєво розпочали ліквідацію наслідків улучань. Дякую й кожній країні, яка вже надала Україні протиракетні системи. Працюємо, щоб повністю позбавити Росію терористичного потенціалу. Маємо прийти до цього результату", – підкреслив український президент.

Він закликав надати Україні більше систем ППО, запровадити більше санкцій проти РФ і надати більше підтримки українським військам.

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"Російський терор повинен програти", – наголосив він.

Нагадаємо:

  • Володимир Зеленський у четвер, 21 вересня, зустрінеться з усіма американськими сенаторами в Конгресі й виступить із промовою, а після цього проведе зустріч із Джо Байденом у Білому домі.
  • Візит Зеленського відбувається в той час, як Конгрес США розглядає запит Білого дому на додаткову допомогу Україні в розмірі 22 мільярдів доларів. Але його схвалення все ще невизначене, оскільки в Республіканській партії існують серйозні розбіжності з цього питання.
  • Частина правого крила Республіканської партії США на чолі з Дональдом Трампом стверджують, що Штати дають Україні занадто багато допомоги й повинні зосередитися на внутрішніх пріоритетах.

Теми: ЗеленськийСШАУкраїнаППО
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