Зеленский об ожиданиях от переговоров в Вашингтоне: Приоритет - ПВО
Президент Украины Владимир Зеленский поделился ожиданиями от переговоров с американскими лидерам в Вашингтоне.
Источник: Зеленский в Telegram, сообщает "Европейская правда"
Детали: Он отметил, что одним из главных вопросов его американских переговоров - это усиление противовоздушной обороны Украины.
Зеленский напомнил, что этой ночью российские войска нанесли массированный ракетный удар по Украине.
"Я благодарен спасателям, которые мгновенно начали ликвидацию последствий попаданий. Спасибо и каждой стране, которая уже предоставила Украине противоракетные системы. Работаем, чтобы полностью лишить Россию террористического потенциала. Должны прийти к этому результату", - подчеркнул украинский президент.
Он призвал предоставить Украине больше систем ПВО, ввести больше санкций против РФ и оказать больше поддержки украинским войскам.
"Российский террор должен проиграть", - подчеркнул он.
Напомним:
- Владимир Зеленский в четверг, 21 сентября, встретится со всеми американскими сенаторами в Конгрессе и выступит с речью, а после этого проведет встречу с Джо Байденом в Белом доме.
- Визит Зеленского происходит в то время, как Конгресс США рассматривает запрос Белого дома на дополнительную помощь Украине в размере 22 миллиардов долларов. Но его одобрение все еще неопределенно, поскольку в Республиканской партии существуют серьезные разногласия по этому вопросу.
- Часть правого крыла Республиканской партии США во главе с Дональдом Трампом утверждают, что Штаты дают Украине слишком много помощи и должны сосредоточиться на внутренних приоритетах.