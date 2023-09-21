Зеленский об ожиданиях от переговоров в Вашингтоне: Приоритет - ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский поделился ожиданиями от переговоров с американскими лидерам в Вашингтоне.

Источник: Зеленский в Telegram, сообщает "Европейская правда"

Детали: Он отметил, что одним из главных вопросов его американских переговоров - это усиление противовоздушной обороны Украины.

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Зеленский напомнил, что этой ночью российские войска нанесли массированный ракетный удар по Украине.

"Я благодарен спасателям, которые мгновенно начали ликвидацию последствий попаданий. Спасибо и каждой стране, которая уже предоставила Украине противоракетные системы. Работаем, чтобы полностью лишить Россию террористического потенциала. Должны прийти к этому результату", - подчеркнул украинский президент.

Он призвал предоставить Украине больше систем ПВО, ввести больше санкций против РФ и оказать больше поддержки украинским войскам.

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"Российский террор должен проиграть", - подчеркнул он.

Напомним: