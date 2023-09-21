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Зеленский об ожиданиях от переговоров в Вашингтоне: Приоритет - ПВО

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 21 сентября 2023, 14:45
Зеленский об ожиданиях от переговоров в Вашингтоне: Приоритет - ПВО
Владимир Зеленский, фото: Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский поделился ожиданиями от переговоров с американскими лидерам в Вашингтоне.

Источник: Зеленский в Telegram, сообщает "Европейская правда"

Детали: Он отметил, что одним из главных вопросов его американских переговоров - это усиление противовоздушной обороны Украины.

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Зеленский напомнил, что этой ночью российские войска нанесли массированный ракетный удар по Украине.

"Я благодарен спасателям, которые мгновенно начали ликвидацию последствий попаданий. Спасибо и каждой стране, которая уже предоставила Украине противоракетные системы. Работаем, чтобы полностью лишить Россию террористического потенциала. Должны прийти к этому результату", - подчеркнул украинский президент.

Он призвал предоставить Украине больше систем ПВО, ввести больше санкций против РФ и оказать больше поддержки украинским войскам.

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"Российский террор должен проиграть", - подчеркнул он.

Напомним:

  • Владимир Зеленский в четверг, 21 сентября, встретится со всеми американскими сенаторами в Конгрессе и выступит с речью, а после этого проведет встречу с Джо Байденом в Белом доме.
  • Визит Зеленского происходит в то время, как Конгресс США рассматривает запрос Белого дома на дополнительную помощь Украине в размере 22 миллиардов долларов. Но его одобрение все еще неопределенно, поскольку в Республиканской партии существуют серьезные разногласия по этому вопросу.
  • Часть правого крыла Республиканской партии США во главе с Дональдом Трампом утверждают, что Штаты дают Украине слишком много помощи и должны сосредоточиться на внутренних приоритетах.

Темы: ЗеленскийСШАУкраинаПВО
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