Російські спецслужби залучають до псевдомінувань в Україні підлітків – СБУ

За псевдомінуваннями в Україні часто стоїть Росія, інфографіка СБУ

Служба безпеки України задокументувала численні спроби спецслужб Росії розхитати внутрішню обстановку в Україні через фейкові повідомлення про "мінування" інфраструктури, до чого в РФ навіть залучали українських дітей.

Джерело: СБУ

Деталі: З початку 2023 року було отримано понад 2 тисяч анонімних погроз щодо підриву держустанов, шкіл, лікарень та інших місць масового скупчення людей.

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За даними СБУ, більшість інформації про псевдомінування надходила як інтернет-повідомлення з території РФ, а також від українських "абонентів".

Дослівно: "Встановлено, що для "розсилання" терористичних повідомлень російські спецслужби все частіше залучають неповнолітніх дітей.

Для вербування українських підлітків окупанти використовують заборонену соцмережу "Вконтакте", підконтрольні Телеграм-канали та ігрові інтернет-платформи. На цих ресурсах представники спецслужб РФ "знайомляться" з юними користувачами і пропонують їм співпрацю.

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Дуже часто для схилення дітей до підривної діяльності ворог застосовує методи шантажу та психологічних маніпуляцій, а також пропонує "легкі" гроші.

Перед відправленням повідомлень про фейкові мінування "анонімні терористи" отримують від своїх російських кураторів перелік "пріоритетних" об’єктів в Україні".

Деталі: Для анонімності "листів" їхні автори надсилають їх із використанням спеціалізованого програмного забезпечення. Однак СБУ все одно встановлює їхні особи, документує злочинну діяльність і притягує до відповідальності.

Так, у Черкасах викрито двох учнів старших класів місцевої школи, які у липні цього року повідомили про "мінування" обласної військової адміністрації та міського торговельного центру.

За даними слідства, юнаки діяли за вказівкою представників ФСБ Росії, які завербували обох школярів через підконтрольні РФ Телеграм-канали.

За цим та іншими фактами тривають розслідування за ст. 259 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності).

Санкція статті передбачає покарання до 8 років позбавлення волі. Якщо зловмиснику не виповнилося 16 років, то за злочин відповідатимуть його батьки або особи, що їх заміняють.