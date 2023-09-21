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Российские спецслужбы привлекают к псевдоминированию в Украине подростков – СБУ

Елена РощинаЧетверг, 21 сентября 2023, 14:52
Российские спецслужбы привлекают к псевдоминированию в Украине подростков – СБУ
За псевдоминированиями в Украине часто стоит Россия, инфографика СБУ

Служба безопасности Украины задокументировала многочисленные попытки спецслужб России расшатать внутреннюю обстановку в Украине через фейковые сообщения о "минировании" инфраструктуры, к чему в РФ даже привлекали украинских детей. 

Источник: СБУ

Детали: С начала 2023 года было получено более 2 тысяч анонимных угроз о подрыве госучреждений, школ, больниц и других мест массового скопления людей. 

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По данным СБУ, большинство информации о псевдоминировании поступало как интернет-сообщения с территории РФ, а также от украинских "абонентов".

Дословно: "Установлено, что для "рассылки" террористических сообщений российские спецслужбы все чаще привлекают несовершеннолетних детей.

Для вербовки украинских подростков оккупанты используют запрещенную соцсеть "Вконтакте", подконтрольные Телеграмм-каналы и игровые интернет-платформы. На этих ресурсах представители спецслужб РФ "знакомятся" с юными пользователями и предлагают им сотрудничество. 

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Очень часто для склонения детей к подрывной деятельности враг применяет методы шантажа и психологических манипуляций, а также предлагает "легкие" деньги.

Перед отправкой сообщений о фейковых минированиях "анонимные террористы" получают от своих российских кураторов перечень "приоритетных" объектов в Украине".

Детали: Для анонимности "писем" авторы присылают их с использованием специализированного программного обеспечения. Однако СБУ все равно устанавливает их личности, документирует преступную деятельность и привлекает к ответственности.

Так, в Черкассах разоблачили двух учеников старших классов местной школы, которые в июле этого года сообщили о "минировании" областной военной администрации и городского торгового центра.

По данным следствия, юноши действовали по указанию представителей ФСБ России, которые завербовали обоих школьников через подконтрольные РФ Телеграмм-каналы.

По этому и другим фактам ведутся расследования по ст. 259 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности).

Санкция статьи предусматривает наказание до 8 лет лишения свободы. Если злоумышленнику не исполнилось 16 лет, то за преступление будут отвечать его родители или лица, их заменяющие.

Темы: минированиеСБУФСБРосcия
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