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СБУ і ЗСУ днями вдарили по секретній базі росіян у Мелітополі – джерело

Валентина РоманенкоЧетвер, 21 вересня 2023, 15:17
СБУ і ЗСУ днями вдарили по секретній базі росіян у Мелітополі – джерело
фото, надані УП джерелом

Служба безпеки України та Збройні сили вдарили по секретній базі росіян у тимчасово окупованому Мелітополі.

Джерело: співрозмовник "Української правди" в спецслужбі

Деталі: За словами джерела, спочатку СБУ виявила, що окупанти організували свій штаб на місцевому моторному заводі. Цю інформацію передали військовим, а потім разом з ними – відпрацювали по цілі.

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Стверджується, що в результаті ракетного удару було поранено командувача 58 армії РФ, яка воює на Запорізькому напрямку, а також їхнього начальника штабу.

За даними джерела, крім ватажків загарбників постраждало ще декілька десятків ворожих офіцерів, а близько десяти із них померли.

Співрозмовник УП не уточнює дату спецоперації, зазначаючи лише, що це було днями.

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Теми: СБУвійна
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