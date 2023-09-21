СБУ і ЗСУ днями вдарили по секретній базі росіян у Мелітополі – джерело
Четвер, 21 вересня 2023, 15:17
Служба безпеки України та Збройні сили вдарили по секретній базі росіян у тимчасово окупованому Мелітополі.
Джерело: співрозмовник "Української правди" в спецслужбі
Деталі: За словами джерела, спочатку СБУ виявила, що окупанти організували свій штаб на місцевому моторному заводі. Цю інформацію передали військовим, а потім разом з ними – відпрацювали по цілі.
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Стверджується, що в результаті ракетного удару було поранено командувача 58 армії РФ, яка воює на Запорізькому напрямку, а також їхнього начальника штабу.
За даними джерела, крім ватажків загарбників постраждало ще декілька десятків ворожих офіцерів, а близько десяти із них померли.
Співрозмовник УП не уточнює дату спецоперації, зазначаючи лише, що це було днями.
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