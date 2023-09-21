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СБУ и ВСУ днями ударили по секретной базе россиян в Мелитополе – источник

Валентина РоманенкоЧетверг, 21 сентября 2023, 15:17
СБУ и ВСУ днями ударили по секретной базе россиян в Мелитополе – источник
фото, предоставленные УП источником

Служба безопасности Украины и Вооруженные силы ударили по секретной базе россиян во временно оккупированном Мелитополе.

Источник: собеседник "Украинской правды" в спецслужбе

Детали: По словам источника, сначала СБУ обнаружила, что оккупанты организовали свой штаб на местном моторном заводе. Эту информацию передали военным, а затем вместе с ними - отработали по цели.

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Утверждается, что в результате ракетного удара был ранен командующий 58 армии РФ, которая воюет на Запорожском направлении, а также их начальник штаба.

По данным источника, кроме главарей захватчиков пострадало еще несколько десятков вражеских офицеров, а около десяти из них умерли.

Собеседник УП не уточняет дату спецоперации, отмечая лишь, что это было на днях.

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Темы: СБУвойна
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