СБУ и ВСУ днями ударили по секретной базе россиян в Мелитополе – источник

Служба безопасности Украины и Вооруженные силы ударили по секретной базе россиян во временно оккупированном Мелитополе.

Источник: собеседник "Украинской правды" в спецслужбе

Детали: По словам источника, сначала СБУ обнаружила, что оккупанты организовали свой штаб на местном моторном заводе. Эту информацию передали военным, а затем вместе с ними - отработали по цели.

Реклама:

Утверждается, что в результате ракетного удара был ранен командующий 58 армии РФ, которая воюет на Запорожском направлении, а также их начальник штаба.

По данным источника, кроме главарей захватчиков пострадало еще несколько десятков вражеских офицеров, а около десяти из них умерли.

Собеседник УП не уточняет дату спецоперации, отмечая лишь, что это было на днях.