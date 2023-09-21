Росіяни весь день гатять по Херсонщині: 6 загиблих, 9 поранених

Російські військові з початку доби обстрілюють Херсонщину, відомо про щонайменше 6 загиблих та 9 поранених внаслідок обстрілів.

Джерело: очільник Бериславської РВА Володимир Літвінов у Telegram, очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram, Херсонська обласна прокуратура у Telegram

Деталі: За його словами, окупанти вдарили керованими авіабомбами по селу Львове в Бериславському районі, влучивши у приватні будинки.

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Внаслідок обстрілу 63-річна жінка отримала несумісні з життям травми.

Доповнено: Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що росіяни також обстріляли Білозерку. За попередньою інформацією, через ворожий удар одна людина загинула, двоє осіб поранені.

За його словами, ворог увесь день криє вогнем Херсонщину. Від початку цієї доби через російські обстріли постраждали 15 людей: у пʼятьох росіяни забрали життя, ще десятеро – травмовані.

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Пізніше Херсонська обласна прокуратура повідомила, що станом на 16:30 через ворожі обстріли загинуло 6 цивільних осіб, ще 9 людей дістали поранення. Крім Білозерки та Львова, росіяни обстріляли, зокрема, село Тягинка Бериславського району.