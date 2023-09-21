Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне весь день бьют по Херсонщине: 6 погибших, 9 раненых

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 21 сентября 2023, 16:20
Россияне весь день бьют по Херсонщине: 6 погибших, 9 раненых
ФОТО ИЗ ВИКИПЕДИИ

Российские военные с начала суток обстреливают Херсонщину, известно о по меньшей мере 6 погибших и 9 раненых в результате обстрелов.

Источник: глава Бериславской РВА Владимир Литвинов в Telegram, глава Херсонской ОГА Александр Прокудин в Telegram, Херсонская областная прокуратура в Telegram

Детали: По его словам, оккупанты ударили управляемыми авиабомбами по селу Львове в Бериславском районе, попав в частные дома.

Реклама:

В результате обстрела 63-летняя женщина получила несовместимые с жизнью травмы.

Дополнено: Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что россияне также обстреляли Белозерку. По предварительной информации, из-за вражеского удара один человек погиб, два человека ранены.

По его словам, враг весь день кроет огнем Херсонщину. С начала этих суток из-за российских обстрелов пострадали 15 человек: у пятерых россияне унесли жизни, еще десять - травмированы.

ВИДЕО ДНЯ

Позже Херсонская областная прокуратура сообщила, что по состоянию на 16:30 из-за вражеских обстрелов погибли 6 гражданских лиц, еще 9 человек получили ранения. Кроме Белозерки и Львова, россияне обстреляли, в частности, село Тягинка Бериславского района.

Темы: Херсонская областьавиаобстрелвоенные преступления
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину

В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

Все новости...
Херсонская область
Оккупанты ударили по общинам Харьковщины и Херсонщины: двое раненых
РФ усилила авиаудары по прибрежным общинам Херсонщины: 9 бомб с начала дня
Россия за сутки убила 8 гражданских, еще 11 ранены – ОВА
Последние новости
11:22
Польша продолжает проверку, не падали ли элементы ракеты на ее территории
11:10
Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину
11:00
Главные экономические новости 2023 года
10:47
Начался первый метеорный поток 2024: где увидят звездопад
10:45
В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек
10:37
Поезда из Британии в Европу под Ла-Маншем отменили из-за подтопления вблизи Лондона
10:33
По всей Украине воздушная тревога из-за взлета носителя "Кинжалов"
10:16
В Сербии проводят перевыборы на 30 избирательных участках
10:13
Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство
10:04
Сын должен появиться на свет 24 февраля. История военных, которые встретили любовь на войне
Все новости...
Реклама: