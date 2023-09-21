Россияне весь день бьют по Херсонщине: 6 погибших, 9 раненых

Российские военные с начала суток обстреливают Херсонщину, известно о по меньшей мере 6 погибших и 9 раненых в результате обстрелов.

Источник: глава Бериславской РВА Владимир Литвинов в Telegram, глава Херсонской ОГА Александр Прокудин в Telegram, Херсонская областная прокуратура в Telegram

Детали: По его словам, оккупанты ударили управляемыми авиабомбами по селу Львове в Бериславском районе, попав в частные дома.

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В результате обстрела 63-летняя женщина получила несовместимые с жизнью травмы.

Дополнено: Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что россияне также обстреляли Белозерку. По предварительной информации, из-за вражеского удара один человек погиб, два человека ранены.

По его словам, враг весь день кроет огнем Херсонщину. С начала этих суток из-за российских обстрелов пострадали 15 человек: у пятерых россияне унесли жизни, еще десять - травмированы.

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Позже Херсонская областная прокуратура сообщила, что по состоянию на 16:30 из-за вражеских обстрелов погибли 6 гражданских лиц, еще 9 человек получили ранения. Кроме Белозерки и Львова, россияне обстреляли, в частности, село Тягинка Бериславского района.