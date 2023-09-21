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Абсолютна більшість українців довіряють військовим та ветеранам – опитування

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 21 вересня 2023, 15:59
Абсолютна більшість українців довіряють військовим та ветеранам – опитування
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО: ФБ ГЕНШТАБУ

94% українців довіряють військовим Збройних сил та ветеранам війни Росії проти України.

Джерело: загальнонаціональне опитування, проведене соціологічною групою "Рейтинг" з ініціативи "Українського ветеранського фонду" Міністерства у справах ветеранів 5-7 вересня

Дослівно: "У суспільстві надалі фіксуються найвищі показники довіри до військових: 94% довіряють військовим ЗСУ, 94% – ветеранам нинішньої війни та 93% – ветеранам АТО (ООС) 2014-2021 рр. Незалежно від регіону та віку абсолютна більшість довіряють цим категоріям населення".

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Деталі: 49% опитаних зазначили, що серед їхніх близьких та рідних є ті, хто брав участь у воєнних діях на території України, з 2014 по 2021 роки. 65% мають серед близьких тих, хто воював чи воює на фронті, починаючи з 24 лютого 2022 року. У порівнянні із попередніми опитуваннями зростає кількість тих, чиї близькі наразі воюють на фронті.  

Крім того, за результатами дослідження, з початку 2023 року зростає кількість тих, хто асоціює ветеранів війни з людьми молодого віку: у січні таких було 21%, у вересні – 26%. 

Також, як повідомляє "Рейтинг", помітний ріст і у асоціації поняття "ветеран війни" із людиною з інвалідністю: у січні таких було 29%, у вересні – вже 47%. 

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Водночас 53% опитаних уявляють ветеранів як осіб середнього віку. Також респонденти не бачать гендерної різниці у понятті "ветеран" – абсолютна більшість (80%) переконані, що такими можуть бути представники обох статей. Водночас за 9 місяців зросла частка тих, хто асоціює ветеранів тільки із чоловіками (з 13% до 20%). 

Опитування проведене серед населення України віком від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок. 

Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 1000 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 3.1%. 

Теми: опитуванняЗбройні силивійна
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