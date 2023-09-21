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Абсолютное большинство украинцев доверяют военным и ветеранам – опрос

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 21 сентября 2023, 15:59
Абсолютное большинство украинцев доверяют военным и ветеранам – опрос
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО: ФБ ГЕНШТАБА

94% украинцев доверяют военным Вооруженных сил и ветеранам войны России против Украины.

Источник: общенациональный опрос, проведенный социологической группой "Рейтинг" по инициативе "Украинского ветеранского фонда" Министерства по делам ветеранов 5-7 сентября

Дословно: "В обществе продолжают фиксироваться самые высокие показатели доверия к военным: 94% доверяют военным ВСУ, 94% - ветеранам нынешней войны и 93% - ветеранам АТО (ООС) 2014-2021 гг. Независимо от региона и возраста абсолютное большинство доверяют этим категориям населения".

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Детали: 49% опрошенных отметили, что среди их близких и родных есть те, кто принимал участие в военных действиях на территории Украины, с 2014 по 2021 годы. 65% имеют среди близких тех, кто воевал или воюет на фронте, начиная с 24 февраля 2022 года. По сравнению с предыдущими опросами растет количество тех, чьи близкие сегодня воюют на фронте.  

Кроме того, по результатам исследования, с начала 2023 года растет количество тех, кто ассоциирует ветеранов войны с людьми молодого возраста: в январе таких было 21%, в сентябре - 26%. 

Также, как сообщает "Рейтинг", заметен рост и в ассоциации понятия "ветеран войны" с человеком с инвалидностью: в январе таких было 29%, в сентябре - уже 47%. 

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В то же время 53% опрошенных представляют ветеранов как лиц среднего возраста. Также респонденты не видят гендерной разницы в понятии "ветеран" - абсолютное большинство (80%) убеждены, что таковыми могут быть представители обоих полов. В то же время за 9 месяцев выросла доля тех, кто ассоциирует ветеранов только с мужчинами (с 13% до 20%). 

Опрос проведен среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь. 

Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 1000 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3.1%.

Темы: опросВооруженные силывойна
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