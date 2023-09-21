Азербайджан розповів про підсумки зустрічі із представниками Карабаху

Адміністрація президента Азербайджану повідомила, що обговорила із представниками вірменського населення Нагірного Карабаху питання їх реінтеграції.

Джерело: агентство АЗЕРТАДЖ із посиланням на заяву президентської адміністрації, "Європейська правда"

Деталі: На зустрічі від Азербайджану був присутній відповідальний за контакти з вірменськими жителями Карабаху Рамін Мамедов.

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Також на зустрічі був присутній керівник російської сторони Російсько-турецького спільного моніторингового центру Олег Семенов.

Дослівно: "На зустрічі, що відбулася в конструктивній і позитивній атмосфері, було обговорено питання реінтеграції вірменського населення Карабаху, відновлення інфраструктури та організації діяльності на основі Конституції і законів Азербайджанської Республіки".

Більше деталей: Азербайджанська сторона представила плани з реінтеграції.

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Крім того, обговорили якнайшвидшу реалізацію питань із заяви Міноборони Азербайджану про припинення "антитерористичних заходів".

Сторони також домовились про постачання гуманітарної допомоги у Карабах і проведення незабаром чергової зустрічі.

Що передувало: