Азербайджан розповів про підсумки зустрічі із представниками Карабаху
Адміністрація президента Азербайджану повідомила, що обговорила із представниками вірменського населення Нагірного Карабаху питання їх реінтеграції.
Джерело: агентство АЗЕРТАДЖ із посиланням на заяву президентської адміністрації, "Європейська правда"
Деталі: На зустрічі від Азербайджану був присутній відповідальний за контакти з вірменськими жителями Карабаху Рамін Мамедов.
Також на зустрічі був присутній керівник російської сторони Російсько-турецького спільного моніторингового центру Олег Семенов.
Дослівно: "На зустрічі, що відбулася в конструктивній і позитивній атмосфері, було обговорено питання реінтеграції вірменського населення Карабаху, відновлення інфраструктури та організації діяльності на основі Конституції і законів Азербайджанської Республіки".
Більше деталей: Азербайджанська сторона представила плани з реінтеграції.
Крім того, обговорили якнайшвидшу реалізацію питань із заяви Міноборони Азербайджану про припинення "антитерористичних заходів".
Сторони також домовились про постачання гуманітарної допомоги у Карабах і проведення незабаром чергової зустрічі.
Що передувало:
- Опівдні 20 вересня, після доби бойових дій, Міністерство оборони Азербайджану заявило про досягнення домовленості про призупинення бойових дій у Нагірному Карабаху.
- Це відбулось після того, як місцева карабаська влада заявила, що приймає умови Баку для припинення вогню.
- Напередодні у зверненні президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив про відновлення суверенітету країни.