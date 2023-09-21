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Азербайджан рассказал об итогах встречи с представителями Карабаха

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 21 сентября 2023, 16:05
Азербайджан рассказал об итогах встречи с представителями Карабаха
ФЛАГ АЗЕРБАЙДЖАНА. ФОТО ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ: UNSPLASH

Администрация президента Азербайджана сообщила, что обсудила с представителями армянского населения Нагорного Карабаха вопрос их реинтеграции.

Источник: агентство АЗЕРТАДЖ со ссылкой на заявление президентской администрации, "Европейская правда"

Детали: На встрече от Азербайджана присутствовал ответственный за контакты с армянскими жителями Карабаха Рамин Мамедов.

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Также на встрече присутствовал руководитель российской стороны Российско-турецкого совместного мониторингового центра Олег Семенов.

Дословно: "На встрече, состоявшейся в конструктивной и позитивной атмосфере, были обсуждены вопросы реинтеграции армянского населения Карабаха, восстановления инфраструктуры и организации деятельности на основе Конституции и законов Азербайджанской Республики".

Больше деталей: Азербайджанская сторона представила планы по реинтеграции.

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Кроме того, обсудили скорейшую реализацию вопросов из заявления Минобороны Азербайджана о прекращении "антитеррористических мероприятий".

Стороны также договорились о поставках гуманитарной помощи в Карабах и проведении вскоре очередной встречи.

Что предшествовало:

  • В полдень 20 сентября, после суток боевых действий, Министерство обороны Азербайджана заявило о достижении договоренности о приостановлении боевых действий в Нагорном Карабахе.
  • Это произошло после того, как местные карабахские власти заявили, что принимают условия Баку для прекращения огня.
  • Накануне в обращении президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о восстановлении суверенитета страны.
  • Подробно о последних событиях читайте в статье: Третья карабахская. Почему началась новая война на Кавказе и какими будут ее последствия.

Темы: Нагорный КарабахАзербайджан
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