Азербайджан рассказал об итогах встречи с представителями Карабаха

Администрация президента Азербайджана сообщила, что обсудила с представителями армянского населения Нагорного Карабаха вопрос их реинтеграции.

Источник: агентство АЗЕРТАДЖ со ссылкой на заявление президентской администрации, "Европейская правда"

Детали: На встрече от Азербайджана присутствовал ответственный за контакты с армянскими жителями Карабаха Рамин Мамедов.

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Также на встрече присутствовал руководитель российской стороны Российско-турецкого совместного мониторингового центра Олег Семенов.

Дословно: "На встрече, состоявшейся в конструктивной и позитивной атмосфере, были обсуждены вопросы реинтеграции армянского населения Карабаха, восстановления инфраструктуры и организации деятельности на основе Конституции и законов Азербайджанской Республики".

Больше деталей: Азербайджанская сторона представила планы по реинтеграции.

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Кроме того, обсудили скорейшую реализацию вопросов из заявления Минобороны Азербайджана о прекращении "антитеррористических мероприятий".

Стороны также договорились о поставках гуманитарной помощи в Карабах и проведении вскоре очередной встречи.

Что предшествовало: