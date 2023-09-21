Україна отримала від Швеції 10 танків Stridsvagn 122 з навченими екіпажами

Україна отримала 10 шведських танків Stridsvagn 122, укомплектовані українськими екіпажами, які пройшли навчання у Швеції.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Збройних сил Швеції

Деталі: "Ми дали їм все, що могли, – чудову техніку і хороші знання. Ми бажаємо їм успіхів у звільненні своєї країни", – сказав командувач операціями штабу сухопутних військ Матс Людвіг.

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Танки перебувають в Україні вже деякий. Шведські військові стежать за українськими колегами в соціальних мережах, наскільки це можливо.

Stridsvagn 122 – шведський основний бойовий танк третього покоління, що є ліцензованим німецьким танком Леопард 2А5, в конструкцію якого внесено різні зміни.

Stridsvagn 122 надійшов на озброєння шведських ЗС у 1996 році, до 1998 року налічувалося 180 танків, а до 2022 року — 120 одиниць, десяту частину вирішили передати ЗСУ.

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Раніше Данія оголосила, що спільно з іншими країнами закуповує додаткові 45 танків для України – серед них і 15 модернізованих Т-72.

Крім того, міністр оборони Ллойд Остін, відкриваючи засідання контактної групи з питань оборони України 19 вересня, анонсував передачу Києву танків M1 Abrams найближчим часом.