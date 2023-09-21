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Украина получила от Швеции 10 танков Stridsvagn 122 с обученными экипажами

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 21 сентября 2023, 16:20
Украина получила от Швеции 10 танков Stridsvagn 122 с обученными экипажами
Forsvarsmakten

Украина получила 10 шведских танков Stridsvagn 122, укомплектованные украинскими экипажами, которые прошли обучение в Швеции.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Вооруженных сил Швеции

Детали: "Мы дали им все, что могли, - замечательную технику и хорошие знания. Мы желаем им успехов в освобождении своей страны", - сказал командующий операциями штаба сухопутных войск Матс Людвиг.

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Танки находятся в Украине уже некоторое время. Шведские военные следят за украинскими коллегами в социальных сетях, насколько это возможно.

Stridsvagn 122 – шведский основной боевой танк третьего поколения, являющийся лицензированным немецким танком Leopard 2А5, в конструкцию которого внесены различные изменения.

Stridsvagn 122 поступил на вооружение шведских ВС в 1996 году, к 1998 году насчитывалось 180 танков, а к 2022 году – 120 единиц, десятую часть решили передать ВСУ.

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Ранее Дания объявила, что совместно с другими странами закупает дополнительные 45 танков для Украины – среди них и 15 модернизированных Т-72.

Кроме того, министр обороны США Ллойд Остин, открывая заседание контактной группы по вопросам обороны Украины 19 сентября, анонсировал передачу Киеву танков M1 Abrams в ближайшее время.

Темы: танки
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