У Росії в середу розбився винищувач, який "охороняв" Білорусь понад пів року – ЗМІ

Винищувач Су-34, який у середу вранці зазнав авіакатастрофи в Росії, до цього провів 7 місяців у Білорусі.

Джерело: білоруський проєкт Motolko.help, який відслідковує переміщення російської техніки у Білорусі

Деталі: За даними розслідувачів, літак Су-34 ВКС Росії мав реєстраційний номер RF-95806 і бортовий номер 05. Саме цей винищувач провів у Білорусі 7 місяців і, як і всі інші Су-34 ВКС РФ, покинув аеродром "Барановичі" 5 серпня.

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Також цей винищувач був помічений у Білорусі й до 2023 року. Наприклад, у 2015 році він тренувався на аеродромі "Мачулищі" напередодні параду до 9 травня.

Мотолко.хелп

Передісторія:

Винищувач розбився вранці 20 вересня у Воронезькій області.

Російські ЗМІ повідомляли, що причина авіакатастрофи – відмова лівої стійки шасі винищувача.