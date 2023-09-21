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У Росії в середу розбився винищувач, який "охороняв" Білорусь понад пів року – ЗМІ

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 21 вересня 2023, 17:31
У Росії в середу розбився винищувач, який охороняв Білорусь понад пів року – ЗМІ
Фото з анонімних Telegram-каналів

Винищувач Су-34, який у середу вранці зазнав авіакатастрофи в Росії, до цього провів 7 місяців у Білорусі. 

Джерело: білоруський проєкт Motolko.help, який відслідковує переміщення російської техніки у Білорусі

Деталі: За даними розслідувачів, літак Су-34 ВКС Росії мав реєстраційний номер RF-95806 і бортовий номер 05. Саме цей винищувач провів у Білорусі 7 місяців і, як і всі інші Су-34 ВКС РФ, покинув аеродром "Барановичі" 5 серпня.

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Також цей винищувач був помічений у Білорусі й до 2023 року. Наприклад, у 2015 році він тренувався на аеродромі "Мачулищі" напередодні параду до 9 травня.

 
Мотолко.хелп

Передісторія: 

  • Винищувач розбився вранці 20 вересня у Воронезькій області.
  • Російські ЗМІ повідомляли, що причина авіакатастрофи  – відмова лівої стійки шасі винищувача. 

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Теми: БілорусьРосіявинищувачі
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