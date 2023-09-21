В России в среду разбился истребитель, который "охранял" Беларусь более полугода – СМИ

Истребитель Су-34, который в среду утром потерпел авиакатастрофу в России, до этого провел 7 месяцев в Беларуси.

Источник: белорусский проект Motolko.help, который отслеживает перемещение российской техники в Беларуси

Детали: По данным расследователей, самолет Су-34 ВКС России имел регистрационный номер RF-95806 и бортовой номер 05. Именно этот истребитель провел в Беларуси 7 месяцев и, как и все остальные Су-34 ВКС РФ, покинул аэродром "Барановичи" 5 августа.

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Также этот истребитель был замечен в Беларуси и до 2023 года. Например, в 2015 году он тренировался на аэродроме "Мачулище" накануне парада к 9 мая.

Мотолко.хелп

Предыстория:

Истребитель разбился утром 20 сентября в Воронежской области.

Российские СМИ сообщали, что причина авиакатастрофы - отказ левой стойки шасси истребителя.