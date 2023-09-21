В России в среду разбился истребитель, который "охранял" Беларусь более полугода – СМИ
Четверг, 21 сентября 2023, 17:31
Истребитель Су-34, который в среду утром потерпел авиакатастрофу в России, до этого провел 7 месяцев в Беларуси.
Источник: белорусский проект Motolko.help, который отслеживает перемещение российской техники в Беларуси
Детали: По данным расследователей, самолет Су-34 ВКС России имел регистрационный номер RF-95806 и бортовой номер 05. Именно этот истребитель провел в Беларуси 7 месяцев и, как и все остальные Су-34 ВКС РФ, покинул аэродром "Барановичи" 5 августа.
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Также этот истребитель был замечен в Беларуси и до 2023 года. Например, в 2015 году он тренировался на аэродроме "Мачулище" накануне парада к 9 мая.
Предыстория:
- Истребитель разбился утром 20 сентября в Воронежской области.
- Российские СМИ сообщали, что причина авиакатастрофы - отказ левой стойки шасси истребителя.
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