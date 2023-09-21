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Україна отримає від Німеччини обладнання для супутникового зв`язку

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 21 вересня 2023, 18:07
Україна отримає від Німеччини обладнання для супутникового зв`язку
Фото ілюстративне

Уряд Німеччини у четвер, 21 вересня, оновив список військової допомоги, яка була відправлена Україні.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на оновлений перелік, що був оприлюднений на сайті німецького уряду

Деталі: Згідно з повідомленням, до нового пакета допомоги увійшли:

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  • 17 терміналів супутникового зв`язку SatCom;
  • чотири сідельні тягачі 8x8 HX81 та чотири напівпричепи;
  • 12 вантажівок Zetros;
  • Запасні частини до броньованих ремонтно-евакуаційних машин Wisent та інше.

Раніше у Міноборони Німеччини розкрили деталі нового пакета військової допомоги Україні вартістю 400 мільйонів євро.

Німеччина посідає перше місце в Європі та друге місце у світі після США за обсягом допомоги Україні, що становить майже 8 мільярдів євро, зазначають в оборонному відомстві ФРН.

Теми: Німеччина
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