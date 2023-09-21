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Украина получит от Германии оборудование для спутниковой связи

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 21 сентября 2023, 18:07
Украина получит от Германии оборудование для спутниковой связи
Фото иллюстративное

Правительство Германии в четверг, 21 сентября, обновило список военной помощи, которая была отправлена Украине.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на обновленный перечень, который был обнародован на сайте немецкого правительства

Детали: Согласно сообщению, в новый пакет помощи вошли:

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  • 17 терминалов спутниковой связи SatCom;
  • четыре седельные тягачи 8x8 HX81 и четыре полуприцепа;
  • 12 грузовиков Zetros;
  • Запасные части к бронированным ремонтно-эвакуационным машинам Wisent и прочее.

Ранее в Минобороны Германии раскрыли детали нового пакета военной помощи Украине стоимостью 400 миллионов евро.

Германия занимает первое место в Европе и второе место в мире после США по объему помощи Украине, что составляет почти 8 миллиардов евро, отмечают в оборонном ведомстве ФРГ.

Темы: Германия
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