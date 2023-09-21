Украина получит от Германии оборудование для спутниковой связи
Четверг, 21 сентября 2023, 18:07
Правительство Германии в четверг, 21 сентября, обновило список военной помощи, которая была отправлена Украине.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на обновленный перечень, который был обнародован на сайте немецкого правительства
Детали: Согласно сообщению, в новый пакет помощи вошли:
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- 17 терминалов спутниковой связи SatCom;
- четыре седельные тягачи 8x8 HX81 и четыре полуприцепа;
- 12 грузовиков Zetros;
- Запасные части к бронированным ремонтно-эвакуационным машинам Wisent и прочее.
Ранее в Минобороны Германии раскрыли детали нового пакета военной помощи Украине стоимостью 400 миллионов евро.
Германия занимает первое место в Европе и второе место в мире после США по объему помощи Украине, что составляет почти 8 миллиардов евро, отмечают в оборонном ведомстве ФРГ.