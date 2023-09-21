Украина получит от Германии оборудование для спутниковой связи

Правительство Германии в четверг, 21 сентября, обновило список военной помощи, которая была отправлена Украине.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на обновленный перечень, который был обнародован на сайте немецкого правительства

Детали: Согласно сообщению, в новый пакет помощи вошли:

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17 терминалов спутниковой связи SatCom;

четыре седельные тягачи 8x8 HX81 и четыре полуприцепа;

12 грузовиков Zetros;

Запасные части к бронированным ремонтно-эвакуационным машинам Wisent и прочее.

Ранее в Минобороны Германии раскрыли детали нового пакета военной помощи Украине стоимостью 400 миллионов евро.

Германия занимает первое место в Европе и второе место в мире после США по объему помощи Украине, что составляет почти 8 миллиардов евро, отмечают в оборонном ведомстве ФРГ.