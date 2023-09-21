Україна може значно зміцнити НАТО – польський генерал Анджей Фальковський

Згідно зі статистикою вогневої потужності, яка враховує 60 різних факторів, Україна посідає 15-те місце у світі за військовою силою. В той час, як Польща, яка є членом НАТО, знаходиться на 20-му місці, а Німеччина на 25-му.

Джерело: Новий епізод подкасту "(не) Безпечна країна", генерал-лейтенант запасу Збройних сил Республіки Польща, стратегічний радник Міністерства оборони у 2018 році Анджей Фальковський.

Деталі: Він зокрема зауважив, що не згоден з рішенням щодо долі України в НАТО, яке було прийнято у Вільнюсі цього літа, позаяк, переконаний, що Україна зможе значно зміцнити Альянс.

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Пряма мова: "Україна посідає 15-те місце у світі за військовою силою. Польща – 20-та. Німеччина, сюрприз–сюрприз – на 25-му місці. Отже, якби Україна вступила до НАТО зараз, то ви б поступилися лише США, Великій Британії, Франції, ядерним державам НАТО, Туреччині та Італії. Україна була б на шостому місці. Ми були б позаду вас".

Водночас Анджей Фальковський наголосив на тому, що Україна має найсильнішу армію в Європі, яка вміє воювати з симетричним ворогом.

Пряма мова: "І ця армія вміє воювати з симетричним ворогом. Ми можемо удавати, що наші генерали, наші солдати отримали досвід під час миротворчих операцій десь в Афганістані чи Іраку. Але ця війна не була симетричною. У талібів не було літаків. У талібів не було танків. У талібів не було ракет і снарядів. Дещо, можливо, було, але дуже рідко. Тут же ви можете використовувати дуже сучасне обладнання з усього світу. І тепер ви знаєте, як контролювати територію, як атакувати, як навіть ховатися, щоб не бути вбитим".

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Про реформи в Україні, рішення у Вільнюсі, вадливість України для НАТО, ефективність і спроможність українських Збройних сил, вибори у США та підтримку України у новому епізоді подкасту "(не) Безпечна країна" з його незмінною ведучою Аліною Фроловою.