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Украина может значительно укрепить НАТО – польский генерал Анджей Фальковский

Федор ПопадюкЧетверг, 21 сентября 2023, 18:04
Украина может значительно укрепить НАТО – польский генерал Анджей Фальковский

Согласно статистике огневой мощи, которая учитывает 60 различных факторов, Украина занимает 15 место в мире по военной силе. В то время как Польша, которая является членом НАТО, находится на 20-м месте, а Германия на 25-м.

Источник: Новый эпизод подкаста "(не)Безпечна країна", генерал-лейтенант запаса Вооруженных сил Республики Польша, стратегический советник Министерства обороны в 2018 году Анджей Фальковский.

Детали: Он в частности отметил, что не согласен с решением о судьбе Украины в НАТО, принятом в Вильнюсе этим летом, поскольку убежден, что Украина сможет значительно укрепить Альянс.

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Прямая речь: "Украина занимает 15 место в мире по военной силе. Польша – 20. Германия, сюрприз – сюрприз – на 25 месте. Следовательно, если бы Украина вступила в НАТО сейчас, то вы бы уступили только США, Великобритании, Франции, ядерным государствам НАТО, Турции и Италии. Украина была бы на шестом месте. Мы были бы позади вас".

В то же время Анджей Фальковский отметил, что Украина имеет сильнейшую армию в Европе, которая умеет воевать с симметричным врагом.

Прямая речь: "Мы можем притворяться, что наши генералы, наши солдаты получили опыт во время миротворческих операций где-то в Афганистане или Ираке. Но эта война не была симметричной. У талибов не было самолетов. У талибов не было танков.У талибов не было ракет и снарядов.Кое-что, возможно, было, но очень редко.Тут же вы можете использовать очень современное оборудование со всего мира.И теперь вы знаете, как контролировать территорию, как атаковать, как даже прятаться, чтобы не быть убитым".

ВИДЕО ДНЯ

О реформах в Украине, решениях в Вильнюсе, о повадке Украины для НАТО, эффективности и состоятельности украинских Вооруженных сил, выборах в США и поддержке Украины в новом эпизоде подкаста "(не)Безпечна країна" с его неизменной ведущей Алиной Фроловой.

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Темы: ПодкастыПодкасты на украинскомНАТОвойна
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