В Оленівці знищили вузол зв’язку окупантів

В окупованій Оленівці на Донеччині знешкодили вузол зв’язку ворога.

Джерело: ТАСС із посиланням на коментар мобільного оператора "Фєнікс", радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram

Деталі: Російські ЗМІ із посиланням на мобільного оператора повідомляють, що внаслідок обстрілу селища Оленівка на півдні окупованої Донеччини знищено вузол зв’язку. Окупанти жаліються, що "без зв'язку залишаються сотні абонентів".

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Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко також заявляє, що вузол знешкоджено, та публікує фото.