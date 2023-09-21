В Оленівці знищили вузол зв’язку окупантів
Четвер, 21 вересня 2023, 18:34
В окупованій Оленівці на Донеччині знешкодили вузол зв’язку ворога.
Джерело: ТАСС із посиланням на коментар мобільного оператора "Фєнікс", радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram
Деталі: Російські ЗМІ із посиланням на мобільного оператора повідомляють, що внаслідок обстрілу селища Оленівка на півдні окупованої Донеччини знищено вузол зв’язку. Окупанти жаліються, що "без зв'язку залишаються сотні абонентів".
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Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко також заявляє, що вузол знешкоджено, та публікує фото.