В Оленовке уничтожили узел связи оккупантов
Четверг, 21 сентября 2023, 18:34
В оккупированной Оленовке в Донецкой области обезвредили узел связи врага.
Источник: ТАСС со ссылкой на комментарий мобильного оператора "Феникс", советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram
Детали: Российские СМИ со ссылкой на мобильного оператора сообщают, что в результате обстрела поселка Оленовка на юге оккупированной Донецкой области уничтожен узел связи. Оккупанты жалуются, что "без связи остаются сотни абонентов".
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Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко также заявляет, что узел обезврежен, и публикует фото.