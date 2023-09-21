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В Оленовке уничтожили узел связи оккупантов

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 21 сентября 2023, 18:34
В Оленовке уничтожили узел связи оккупантов
Фото из Telegram-канала Андрющенко

В оккупированной Оленовке в Донецкой области обезвредили узел связи врага.

Источник: ТАСС со ссылкой на комментарий мобильного оператора "Феникс", советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram

Детали: Российские СМИ со ссылкой на мобильного оператора сообщают, что в результате обстрела поселка Оленовка на юге оккупированной Донецкой области уничтожен узел связи. Оккупанты жалуются, что "без связи остаются сотни абонентов".

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Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко также заявляет, что узел обезврежен, и публикует фото.

 
 

Темы: Донецкая областьвойнамобильная связь
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