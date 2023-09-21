Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росія запускала ракети "Онікс": в низці регіонів лунала тривога

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 21 вересня 2023, 18:44
Росія запускала ракети Онікс: в низці регіонів лунала тривога
скрін з мапи alerts.in.ua

В низці областей України була оголошена повітряна тривога, Росія запускала ракети "Онікс".

Джерело: Повітряні сили ЗСУ, мапа тривог

Дослівно Повітряні сили: "Загроза для південних областей. Попередньо було здійснено пуски надзвукових протикорабельних ракет "Онікс".

Реклама:

Деталі: Ракети рухаються в напрямку Затоки на Одещині.

Оновлено: Відбій ракетної загрози. 

Станом на 19:08 тривогу скасували у всіх областях, крім Донеччини та Запорізької області.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: повітряна тривогаПовітряні сили ЗСУракетний удар
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ

"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня

Рада поповнилась новим нардепом

фотоНаремонтували на 700 тисяч збитків: поліція про причини обшуків в Ужгородській міськраді

СБУ і поліція прийшли з обшуками до Ужгородської міськради

інфографікаПереважна більшість українців виступають проти відставки Залужного – опитування

Усі новини...
повітряна тривога
Майже по всій Україні була повторна тривога через ракети
Сили ППО знищили над Києвом і околицями 20 ворожих ракет – КМВА 
У Києві та ще 5 областях лунали вибухи
Останні новини
14:11
Попри блокаду кордону ВВП України в листопаді зріс на 4%
14:03
відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ
14:00
"Нова пошта" оприлюднила графік роботи відділень на різдвяно-новорічні свята
13:58
У майбутньому дев'ятикласники складатимуть ДПА з п’яти предметів – директорка УЦОЯО
13:51
фотоУ Херсоні обстрілом знищено склад гуманітарної допомоги "Червоного Хреста"
13:41
фото"Відчував, як горить моє тіло": історія захисника, в авто якого поцілила протитанкова ракета
13:34
Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"
13:33
"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня
13:27
У Києві відкрили рух Дегтярівським шляхопроводом: фактично новозбудований обʼєкт
13:17
Рада поповнилась новим нардепом
Усі новини...
Реклама: