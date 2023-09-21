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Росія запускала ракети "Онікс": в низці регіонів лунала тривога

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 21 вересня 2023, 18:44
Росія запускала ракети Онікс: в низці регіонів лунала тривога
скрін з мапи alerts.in.ua

В низці областей України була оголошена повітряна тривога, Росія запускала ракети "Онікс".

Джерело: Повітряні сили ЗСУ, мапа тривог

Дослівно Повітряні сили: "Загроза для південних областей. Попередньо було здійснено пуски надзвукових протикорабельних ракет "Онікс".

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Деталі: Ракети рухаються в напрямку Затоки на Одещині.

Оновлено: Відбій ракетної загрози. 

Станом на 19:08 тривогу скасували у всіх областях, крім Донеччини та Запорізької області.

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Теми: повітряна тривогаПовітряні сили ЗСУракетний удар
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