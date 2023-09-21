Росія запускала ракети "Онікс": в низці регіонів лунала тривога
Четвер, 21 вересня 2023, 18:44
В низці областей України була оголошена повітряна тривога, Росія запускала ракети "Онікс".
Джерело: Повітряні сили ЗСУ, мапа тривог
Дослівно Повітряні сили: "Загроза для південних областей. Попередньо було здійснено пуски надзвукових протикорабельних ракет "Онікс".
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Деталі: Ракети рухаються в напрямку Затоки на Одещині.
Оновлено: Відбій ракетної загрози.
Станом на 19:08 тривогу скасували у всіх областях, крім Донеччини та Запорізької області.
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