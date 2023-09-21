Россия запускала ракеты "Оникс": в ряде регионов звучала тревога
Четверг, 21 сентября 2023, 18:44
В ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога, Россия запускала ракеты "Оникс".
Источник: Воздушные силы ВСУ, карта тревог
Дословно Воздушные силы: "Угроза для южных областей. Предварительно были осуществлены пуски сверхзвуковых противокорабельных ракет "Оникс".
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Детали: Ракеты движутся в направлении Затоки в Одесской области.
Обновлено: Отбой ракетной угрозы.
По состоянию на 19:08 тревогу отменили во всех областях, кроме Донецкой и Запорожской области.
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