Россия запускала ракеты "Оникс": в ряде регионов звучала тревога

В ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога, Россия запускала ракеты "Оникс".

Источник: Воздушные силы ВСУ, карта тревог

Дословно Воздушные силы: "Угроза для южных областей. Предварительно были осуществлены пуски сверхзвуковых противокорабельных ракет "Оникс".

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Детали: Ракеты движутся в направлении Затоки в Одесской области.

Обновлено: Отбой ракетной угрозы.

По состоянию на 19:08 тревогу отменили во всех областях, кроме Донецкой и Запорожской области.