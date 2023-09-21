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Зеленський зустрівся з Остіном у Пентагоні

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 21 вересня 2023, 19:55
Зеленський зустрівся з Остіном у Пентагоні
Andrew Harnik/Associated Press

Президент України Володимир Зеленський у рамках свого візиту до Вашингтона зустрівся з міністром оборони США Ллойдом Остіном.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на The New York Times

Деталі: Зеленський вирушив до Пентагона після зустрічі з членами Конгресу. Він зустрівся з міністром оборони США Ллойдом Остіном.

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 Andrew Harnik/Associated Press

У рамках зустрічі Зеленський та перша леді поклали квіти до меморіалу загиблим внаслідок теракту 11 вересня 2001 року. 

Після цієї зустрічі заяв для преси не планують.

Як повідомляли, під час зустрічі з американськими конгресменами в Капітолії президент Володимир Зеленський закликав їх схвалити додаткове фінансування допомоги для України.

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Далі Зеленський має вирушити на зустріч із Джо Байденом у Білому домі, де, як очікується, президент США оголосить про новий пакет американської військової допомоги.

Це другий візит Зеленського до Вашингтона після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року, і він відбувається в той час, як Конгрес США розглядає запит Білого дому на додаткову допомогу Україні в розмірі 24 мільярдів доларів.

Теми: ЗеленськийСША
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