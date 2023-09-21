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Зеленский встретился с Остином в Пентагоне

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 21 сентября 2023, 19:55
Зеленский встретился с Остином в Пентагоне
Andrew Harnik/Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках своего визита в Вашингтон встретился с министром обороны США Ллойдом Остином.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на The New York Times

Детали: Зеленский отправился в Пентагон после встречи с членами Конгресса. Он встретился с министром обороны США Ллойдом Остином.

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В рамках встречи Зеленский и первая леди возложили цветы к мемориалу погибшим в результате теракта 11 сентября 2001 года.

 
 Andrew Harnik/Associated Press

После этой встречи заявлений для прессы не планируют. 

Как сообщалось, во время встречи с американскими конгрессменами в Капитолии президент Владимир Зеленский призвал их одобрить дополнительное финансирование помощи для Украины.

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Далее Зеленский должен отправиться на встречу с Джо Байденом в Белом доме, где, как ожидается, президент США объявит о новом пакете американской военной помощи.

Это второй визит Зеленского в Вашингтон после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года, и он происходит в то время, как Конгресс США рассматривает запрос Белого дома на дополнительную помощь Украине в размере 24 миллиардов долларов.

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Темы: ЗеленскийСША
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