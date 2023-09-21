Білий дім розповів деталі нового пакету допомоги: без ATACMS, але багато ППО
В адміністрації президента США розкрили, що найближчий пакет допомоги для України включатиме суттєве підкріплення для систем ППО, але все ж не буде містити далекобійних ракет ATACMS.
Джерело: NBC із посиланням на коментар старшого директора з питань Європи Ради нацбезпеки Аманда Слоут, "Європейська правда"
Деталі: Вона підтвердила, що президент Джо Байден оголосить черговий пакет військової допомоги для України.
"Це буде четвертий пакет, який ми оголошуємо за останні шість тижнів, і очікується, що там будуть дуже суттєві обсяги ППО, що зараз для України є найбільшою необхідністю", – деталізувала Слоут.
Аманда Слоут сказала, що до пакета не увійдуть далекобійні ракети ATACMS, які Україна давно сподівається отримати.
"Сам президент Байден казав, що питання ATACMS не зняте з обговорення, але це не те, що ми анонсуємо сьогодні", – зазначила посадовиця.
Вона не стала коментувати, чи можна сподіватися на ATACMS у наступному пакеті допомоги.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський перебуває з візитом у Вашингтоні та невдовзі зустрінеться з президентом США Джо Байденом.
Що передувало:
- Це другий візит Зеленського до Вашингтона після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року, і він відбувається в той час, як Конгрес США розглядає запит Білого дому на додаткову допомогу Україні в розмірі 24 мільярдів доларів.
- Під час зустрічі з американськими конгресменами в Капітолії президент Володимир Зеленський закликав їх схвалити додаткове фінансування допомоги для України.