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Білий дім розповів деталі нового пакету допомоги: без ATACMS, але багато ППО

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 21 вересня 2023, 21:11

В адміністрації президента США розкрили, що найближчий пакет допомоги для України включатиме суттєве підкріплення для систем ППО, але все ж не буде містити далекобійних ракет ATACMS.

Джерело: NBC із посиланням на коментар старшого директора з питань Європи Ради нацбезпеки Аманда Слоут, "Європейська правда"

Деталі: Вона підтвердила, що президент Джо Байден оголосить черговий пакет військової допомоги для України. 

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"Це буде четвертий пакет, який ми оголошуємо за останні шість тижнів, і очікується, що там будуть дуже суттєві обсяги ППО, що зараз для України є найбільшою необхідністю", – деталізувала Слоут.

Аманда Слоут сказала, що до пакета не увійдуть далекобійні ракети ATACMS, які Україна давно сподівається отримати.

"Сам президент Байден казав, що питання ATACMS не зняте з обговорення, але це не те, що ми анонсуємо сьогодні", – зазначила посадовиця. 

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Вона не стала коментувати, чи можна сподіватися на ATACMS у наступному пакеті допомоги.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський перебуває з візитом у Вашингтоні та невдовзі зустрінеться з президентом США Джо Байденом.

Що передувало: 

  • Це другий візит Зеленського до Вашингтона після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року, і він відбувається в той час, як Конгрес США розглядає запит Білого дому на додаткову допомогу Україні в розмірі 24 мільярдів доларів.
  • Під час зустрічі з американськими конгресменами в Капітолії президент Володимир Зеленський закликав їх схвалити додаткове фінансування допомоги для України.

Теми: СШАдопомога УкраїніППО
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