Белый дом рассказал детали нового пакета помощи: без ATACMS, но много ПВО
В администрации президента США раскрыли, что ближайший пакет помощи для Украины будет включать существенное подкрепление для систем ПВО, но все же не будет содержать дальнобойных ракет ATACMS.
Источник: NBC со ссылкой на комментарий старшего директора по вопросам Европы Совета нацбезопасности Аманда Слоут, "Европейская правда"
Детали: Она подтвердила, что президент Джо Байден объявит очередной пакет военной помощи для Украины.
"Это будет четвертый пакет, который мы объявляем за последние шесть недель, и ожидается, что там будут очень существенные объемы ПВО, что сейчас для Украины является наибольшей необходимостью", - детализировала Слоут.
Аманда Слоут сказала, что в пакет не войдут дальнобойные ракеты ATACMS, которые Украина давно надеется получить.
"Сам президент Байден говорил, что вопрос ATACMS не снят с обсуждения, но это не то, что мы анонсируем сегодня", - отметила чиновница.
Она не стала комментировать, можно ли надеяться на ATACMS в следующем пакете помощи.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский находится с визитом в Вашингтоне и вскоре встретится с президентом США Джо Байденом.
Что предшествовало:
- Это второй визит Зеленского в Вашингтон после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года, и он происходит в то время, как Конгресс США рассматривает запрос Белого дома на дополнительную помощь Украине в размере 24 миллиардов долларов.
- Во время встречи с американскими конгрессменами в Капитолии Зеленский призвал их одобрить дополнительное финансирование помощи для Украины.