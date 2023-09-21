Белый дом рассказал детали нового пакета помощи: без ATACMS, но много ПВО

В администрации президента США раскрыли, что ближайший пакет помощи для Украины будет включать существенное подкрепление для систем ПВО, но все же не будет содержать дальнобойных ракет ATACMS.

Источник: NBC со ссылкой на комментарий старшего директора по вопросам Европы Совета нацбезопасности Аманда Слоут, "Европейская правда"

Детали: Она подтвердила, что президент Джо Байден объявит очередной пакет военной помощи для Украины.

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"Это будет четвертый пакет, который мы объявляем за последние шесть недель, и ожидается, что там будут очень существенные объемы ПВО, что сейчас для Украины является наибольшей необходимостью", - детализировала Слоут.

Аманда Слоут сказала, что в пакет не войдут дальнобойные ракеты ATACMS, которые Украина давно надеется получить.

"Сам президент Байден говорил, что вопрос ATACMS не снят с обсуждения, но это не то, что мы анонсируем сегодня", - отметила чиновница.

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Она не стала комментировать, можно ли надеяться на ATACMS в следующем пакете помощи.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский находится с визитом в Вашингтоне и вскоре встретится с президентом США Джо Байденом.

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