Дуда пояснив, чому не зустрівся із Зеленським у Нью-Йорку
Президент Польщі Анджей Дуда сказав, що не зміг провести анонсовану зустріч із Володимиром Зеленським "через фіксований час".
Джерело: Дуда в інтерв’ю польському телеканалу TVN24, "Європейська правда"
Деталі: Польський лідер сказав, що в той час, коли він мав би зустрітися із Зеленським, "я стояв на трибуні (Генеральної асамблеї ООН. – Ред.) й виголошував промову".
При цьому Дуда додав, що пізніше "з його боку", зустріч могла б відбутися, "якби українська сторона висунула таку вимогу".
Пряма мова: "Щойно буде можливість, я обов'язково поговорю з ним, але ми точно не будемо говорити при світлі камер. Тільки так, як ми вже говорили багато разів, ми будемо говорити віч-на-віч, так, як розмовляють двоє друзів, які хочуть вирішити різні складні ситуації".
Більше деталей: Водночас Дуда сказав, що вважає "несправедливим" слова Зеленського про те, що Польща своїми односторонніми обмеженнями на зерно готує "сцену для московського актора".
Пряма мова: "Це суперечка, яка стосується певного маленького шматочка наших відносин. Не проєктуймо її на все, тому що вона не має під собою ніякого підґрунтя, і від неї виграють лише інші".
Що передувало:
- 19 вересня президент України Володимир Зеленський на Генеральній Асамблеї ООН сказав, що "дехто в Європі грає в солідарність у політичному театрі", перетворюючи постачання зерна на трилер, насправді допомагаючи "підготувати сцену для московського актора".
- Через ці слова Польща викликала посла України.
- Президент Литви Гітанас Науседа у четвер зустрівся окремо з президентами України і Польщі та закликав їх якомога швидше усунути розбіжності між країнами задля безпеки цілого регіону.