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Дуда пояснив, чому не зустрівся із Зеленським у Нью-Йорку

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 21 вересня 2023, 21:25
Дуда пояснив, чому не зустрівся із Зеленським у Нью-Йорку
фото Reuters

Президент Польщі Анджей Дуда сказав, що не зміг провести анонсовану зустріч із Володимиром Зеленським "через фіксований час".

Джерело: Дуда в інтерв’ю польському телеканалу TVN24, "Європейська правда"

Деталі: Польський лідер сказав, що в той час, коли він мав би зустрітися із Зеленським, "я стояв на трибуні (Генеральної асамблеї ООН. – Ред.) й виголошував промову".

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При цьому Дуда додав, що пізніше "з його боку", зустріч могла б відбутися, "якби українська сторона висунула таку вимогу".

Пряма мова: "Щойно буде можливість, я обов'язково поговорю з ним, але ми точно не будемо говорити при світлі камер. Тільки так, як ми вже говорили багато разів, ми будемо говорити віч-на-віч, так, як розмовляють двоє друзів, які хочуть вирішити різні складні ситуації".

Більше деталей: Водночас Дуда сказав, що вважає "несправедливим" слова Зеленського про те, що Польща своїми односторонніми обмеженнями на зерно готує "сцену для московського актора".

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Пряма мова: "Це суперечка, яка стосується певного маленького шматочка наших відносин. Не проєктуймо її на все, тому що вона не має під собою ніякого підґрунтя, і від неї виграють лише інші".

Що передувало: 

Теми: ПольщаЗеленськийСШАДуда
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