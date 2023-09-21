Дуда объяснил, почему не встретился с Зеленским в Нью-Йорке
Президент Польши Анджей Дуда сказал, что не смог провести анонсированную встречу с Владимиром Зеленским "из-за фиксированного времени".
Источник: Дуда в интервью польскому телеканалу TVN24, "Европейская правда"
Детали: Польский лидер сказал, что в то время, когда он должен был бы встретиться с Зеленским, "я стоял на трибуне (Генеральной ассамблеи ООН. - Ред.) и произносил речь".
При этом Дуда добавил, что позже "с его стороны", встреча могла бы состояться, "если бы украинская сторона выдвинула такое требование".
Прямая речь: "Как только будет возможность, я обязательно поговорю с ним, но мы точно не будем говорить при свете камер. Только так, как мы уже говорили много раз, мы будем говорить с глазу на глаз, так, как разговаривают два друга, которые хотят решить различные сложные ситуации".
Больше деталей: В то же время Дуда сказал, что считает "несправедливым" слова Зеленского о том, что Польша своими односторонними ограничениями на зерно готовит "сцену для московского актера".
Прямая речь: "Это спор, который касается определенного маленького кусочка наших отношений. Не проецируйте его на все, потому что он не имеет под собой никакой почвы, и от него выиграют только другие".
Что предшествовало:
- 19 сентября президент Украины Владимир Зеленский на Генеральной Ассамблее ООН сказал, что "кое-кто в Европе играет в солидарность в политическом театре", превращая поставки зерна в триллер, на самом деле помогая "подготовить сцену для московского актера".
- Из-за этих слов Польша вызвала посла Украины.
- Президент Литвы Гитанас Науседа в четверг встретился отдельно с президентами Украины и Польши и призвал их как можно скорее устранить разногласия между странами для безопасности целого региона.