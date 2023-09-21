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Дуда объяснил, почему не встретился с Зеленским в Нью-Йорке

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 21 сентября 2023, 21:25
Дуда объяснил, почему не встретился с Зеленским в Нью-Йорке
фото Reuters

Президент Польши Анджей Дуда сказал, что не смог провести анонсированную встречу с Владимиром Зеленским "из-за фиксированного времени".

Источник: Дуда в интервью польскому телеканалу TVN24, "Европейская правда"

Детали: Польский лидер сказал, что в то время, когда он должен был бы встретиться с Зеленским, "я стоял на трибуне (Генеральной ассамблеи ООН. - Ред.) и произносил речь".

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При этом Дуда добавил, что позже "с его стороны", встреча могла бы состояться, "если бы украинская сторона выдвинула такое требование".

Прямая речь: "Как только будет возможность, я обязательно поговорю с ним, но мы точно не будем говорить при свете камер. Только так, как мы уже говорили много раз, мы будем говорить с глазу на глаз, так, как разговаривают два друга, которые хотят решить различные сложные ситуации".

Больше деталей: В то же время Дуда сказал, что считает "несправедливым" слова Зеленского о том, что Польша своими односторонними ограничениями на зерно готовит "сцену для московского актера".

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Прямая речь: "Это спор, который касается определенного маленького кусочка наших отношений. Не проецируйте его на все, потому что он не имеет под собой никакой почвы, и от него выиграют только другие".

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Темы: ПольшаЗеленскийСШАДуда
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