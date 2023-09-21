Росія ввечері вдарила по передмістю Херсона: загинула жінка
Четвер, 21 вересня 2023, 21:57
Російські військові ввечері завдали удару по смт Зеленівка під Херсоном, внаслідок чого загинула жінка.
Джерело: очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін
Пряма мова: "Росія вбила жінку в Зеленівці. Окупанти вдарили по населеному пункту з артилерії. Влучили в житлову будівлю. Через обстріл будинок зазнав руйнувань".
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Деталі: Рятувальники дістали з-під завалів 63-річну жінку. Вона отримала несумісні з життям травми.