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Россия вечером ударила по пригороду Херсона: погибла женщина

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 21 сентября 2023, 21:57
Россия вечером ударила по пригороду Херсона: погибла женщина
ВЗРЫВ. ФОТО ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ С САЙТА PIXABAY.COM

Российские военные вечером нанесли удар по пгт Зеленовка под Херсоном, в результате чего погибла женщина.

Источник: глава Херсонской ОВА Александр Прокудин

Прямая речь: "Россия убила женщину в Зеленовке. Оккупанты ударили по населенному пункту из артиллерии. Попали в жилое здание. Из-за обстрела дом подвергся разрушениям". 

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Детали: Спасатели достали из-под завалов 63-летнюю женщину. Она получила несовместимые с жизнью травмы.

Темы: Херсонжертвыобстрелвоенные преступления
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