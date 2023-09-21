Россия вечером ударила по пригороду Херсона: погибла женщина

Российские военные вечером нанесли удар по пгт Зеленовка под Херсоном, в результате чего погибла женщина.

Источник: глава Херсонской ОВА Александр Прокудин

Прямая речь: "Россия убила женщину в Зеленовке. Оккупанты ударили по населенному пункту из артиллерии. Попали в жилое здание. Из-за обстрела дом подвергся разрушениям".

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